مرور القاهرة يخصص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين عن التلاعب بتعريفة الركوب

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وضع السادة رجال الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة، برئاسة مدير المرور، اللواء “علاء متولى”، عدد من اللافتات فى قلب مواقف السيارات، مدون بها بأسعار الرحلات الخارجية والداخلية، للحد من الزيادة فى تعريفة الركوب.

كما قام رجال الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة، بالتشديد على كل سائقى سيارات السرفيس والأجرة، انهم سوف يتعرضوا للعقوبة القانونية فى حالة التأكد من تلاعبهم فى أسعار الرحلات.

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عمل رجال الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة، على الاستماع بجدية واهتمام لكافة الشكاوى المقدمة من السادة المواطنين، والتأكيد بشدة على ضرورة مساعدة المواطنين لرجال شرطة المرور من خلال الإبلاغ عن أى سائق يتلاعب باسعار تعريفة الرحلات الداخلية و الخارجية.

قد خصصت الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة الكبرى، أرقام خطوط ساخنة من خلالها يتم الإبلاغ عن تلاعب سائقي كل من السيارات السرفيس والأجرة، ممن يتلاعبون فى أسعار الركوب باجراء الاتصال على رقمى 136، 01155554444 وسوف يتم انتقال مباحث المرور على وجه السرعة إلى مكان البلاغ لضبط المتلاعبين بأسعار الركوب.

يسعى رجال الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة جاهدة لمنع السائقين المخالفين لتعريفة الركوب من التلاعب بالأسعار، لذا قامت بتخصيص أرقام ساخنة لبلاغات السادة المواطنين عن أى سائق يقوم بالتلاعب فى الأسعار.

مساهمة من الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة، للوقوف بجانب المواطن المصرى حتى يستطيع تحمل أعباء الحياة، وما يتعرض له من موجة غلاء شملت كل متطلبات حياته العادية.