الداخلية تُحيل رئيس مباحث قسم أول المحلة للاحتياط بعد استيلائه على أموال المتهمين

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قام أحد المتهمين في قضية الإتجار بالعملة بتقديم بلاغ إلى مباحث الأموال العامة، ضد رئيس مباحث قسم أول شرطة محافظة المحلة الكبرى، يتهم فى البلاغ رئيس مباحث القسم بالاستيلاء على نصف الأموال، التي تم ضبطها مع المتهم فى قضية الاتجار بالعملة .

ذكر أنه تم القبض على ذلك المتهم ومعه 62 ألف دولار أمريكي، لكن قام رئيس مباحث قسم اول المحلة الكبرى المذكور سابقا، بكتابة مبلغ 31 ألف دولار فقط في المحضر من ضمن المضبوطات بينما قام رئيس المباحث بالاستيلاء على باقي الأموال.

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بعد التحقيقات والتحريات التي قام بها الأمن الوطني، اتضح حدوث ما ذكره الشخص المتهم بالفعل، كما انها ليست أول مرة التي يستولي فيها على أموال الأشخاص المتهمين.

لذا قامت مديرية أمن الغربية، بكتابة تقرير ورفعه إلى وزارة الداخلية، بأحداث الوقعة، فعملت وزارة الداخلية على وجه السرعة بإيقاف رئيس المباحث عن العمل.

كما قامت وزارة الداخلية بإحالة رئيس مباحث قسم أول محافظة المحلة الكبرى إلى التحقيق، وأسفرت التحقيقات عن إحالة رئيس المباحث للاحتياط، كما جاء في البيان الرسمي لوزارة الداخلية الموقرة.

نظرا لحرص وزارة الداخلية لاستمرار سير حركة العمل داخل منظومة الوزارة،بناءا عليه أصدر مدير أمن الغربية اللواء “طارق حسونة”، قراراً بموجة يتم تكليف النقيب “عمر أبو بكر”، القيام بمهام رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى المذكور الذي تم ايقافه عن العمل وإحالته للاحتياط.