القبض على 11 متهم قاموا بتوثيق سيدة في عامود إنارة لمحاولتها خطف طفلة بالشرقية

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تم القبض من قبل مديرية أمن الشرقية على 11 شخص من أهالي منطقة أرض علوان بمدينة بلبيس، حيث تحفظوا على سيدة في بداية العقد الثالث من العمر، وتم توثيقها في عامود إنارة، وتعدوا عليها بالضرب المبرح، لاتهامهم للسيدة بمحاولة خطف طفلة رضيعة من منزل أحد المواطنين بأرض علوان.

وأكد مدير أمن الشرقية رضا طبلية، أن الشرطة توجهت بفترة لا تتراوح الدقائق من واقعة التعدي على السيدة، وتم ضبط المتهمين، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تجاوز حتى لو كان في حق متهم حيث أن القانون يطبق على الجميع بدون استثناء.

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بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية إخطار من مدير البحث الجنائي هشام خطاب، يشير أنه قد تلقي بلاغ عن قيام عدد من أهالي منطقة أرض علوان بالتحفظ على سيدة، وقاموا بتعليقها على عامود كهرباء حيث اتهموها بخطف طفل، التحريات أثبتت أن السيدة تدعى “نبوية ش ر” تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل مقيمة في القاهرة وبالتحديد في منطقة المرج، وتم اتهامها مسبقا في قضية سرقة.

وتم ضبطها في أحد المنازل، حيث وجهت إليها صاحبة المنزل تهمة محاولة خطف طفلتها التي تبلغ من العمر 14 يوم، وتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المتهمة من قبضة الأهالي، وبالتحقيق معها أنكرت التهمة المنسوبة إليها، وقالت: إنها حاولت دخول المنزل لسرقة هاتف محمول شاهدته من شباك المنزل، وتم ضبطها من قبل أهالي المنطقة ووثقوها في عامود إنارة إلى أن جاءت الشرطة.

وبعد هذه الواقعة بساعات تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة توثيق المتهمة بعامود كهرباء، وقبضت مباحث بلبيس برئاسة الرائد أحمد متولى، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب العقيد محمود جمال، من تحديد المتهمين وتم ضبطهم وعددها 11، وبالتحقيق معهم أنكروا قيامهم بارتكاب الواقعة، وأنهم كانوا يشاهدون فقط، وجاري التحقيق معهم وعرضهم على نيابة بلبيس.