وزارة الداخلية تشن حملة أمنية موسعة تسفر عن ضبط تجار سلاح ومخدرات

Advertisements

أصدرت وزارة الداخلية بيان عاجل، اليوم الأربعاء الموافق يوم 5 يوليو، حيث تعلن الوزارة من خلال البيان عن المضبوطات التي أسفرت عنها الحملة الأمنية واسعة النطاق، التي شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في محافظة قنا.

أشار بيان وزارة الداخلية إلى أنها قامت باستخدام عدد 50 مدرعة، لإجراء عملية تتبع وضبط مجموعة من تجار المخدرات، وتجار السلاح، الفارين من أحكام قضائية صدرت ضدهم في عدد من البؤر الإجرامية.

Advertisements

أعلن البيان الصادر من وزارة الداخلية، قيام قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، من خلال دعم فرق مشكلة من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن قنا، قد قاموا بشن حملة أمنية واسعة النطاق.

كانت الحملة الأمنية، برئاسة اللواء “محمد هشام عباس”، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، ومعه “اللواء محمد هندي”، مدير مباحث محافظة قنا، استهدفت مجموعة من المراكز إجرامية، لضبط وإحضار تجار مخدرات وسلاح تمكنوا من الهروب من العدالة وتنفيذ أحكام قضائية.

أكد بيان الوزارة، أن الحملة واسعة النطاق، كانت من أهم نتائجها ضبط عدد 23 شخصا، ومعهم عدد 11 بندقية خرطوش، وايضا عدد 5 بنادق آلية و6 طبنجات، وعدد 5 فرد محلى الصنع، وعدد 25 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى منها، واحد رشاش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بلغت 218 طلقة، وعدد 8 خزائن.

استهدفت الحملة الأمنية الموسعة أيضا 3 أطراف خصومات ثأرية، تم إلقاء القبض على 4 متهمين منهم، واحد منهم صدر حكم ضده بالمؤبد في قضية قتل، كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات.