خطوات استعمال طفاية الحريق فى حالة اندلاع النيران بالمنشآت والمباني

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تشتعل النيران فى المباني، والمنشآت، والمنازل، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، داخل مكان الحريق يوجد طفايات الحريق، لكن قد لا يعرف كل السادة المواطنين كيفية استعمال هذه الطفايات، بالرغم من سهولة طريقة الاستخدام .

طريقة إستعمال طفايات الحريق تتلخص فى عدة خطوات فى منتهى السهولة وهى:

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1-قم بسحب حلقة الأمان”وهي الأداة التي من خلالها لا يمكن تشغيل طفاية الحريق فى حالات الظروف العادية والتداول”، الموجودة فى جهاز إطفاء الحريق ثم قم بحمل طفاية الحريق .

2- أذهب فى اتجاه المكان الموجود به الحريق، ثم قم بالوقوف فى الوضع الصحيح.

3- قم بتوجيه الخرطوم الخاص بطفاية الحريق إلى قاعدة اشتعال النيران.

4- يجب أن تبعد مكان اشتعال النيران مسافة أمان وتكون ما بين 1 إلى 1,5 متر عن مصدر اشتعال النيران

5- قم بالضغط على المقبض العلوي لطفاية الحريق .

6- قم بإطلاق المسحوق ” المادة الموجودة داخل طفاية الحريق” إلى النيران المشتعلة على هيئة حركة هلالية شاملة.

7- قم باستعمال طفاية الحريق كما لو كنت تغطية المادة المشتعلة أو تلقى عليها المسحوق الكيميائي الموجود بطفاية الحريق.

8- أذهب إلى الأمام فى اتجاه الحريق كلما قمت باطفاء جزءًا من النيران للجزء الذي يليه.

9- أغلق كل الأبواب للحد من انتقال الحريق وقم بالخروج من المكان الذى به النيران بأقصى سرعة ممكنة .

10- بعد القيام بإطفاء النيران بسلام، قم بفتح النوافذ الموجودة بالمكان بأكملها حتى يتم تهوية المكان .