مجلس الوزراء يشيد برجال القوات المسلحة البواسل ويندد بالإرهاب

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ندد مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الأليم الذى نفذته بعض العناصر التكفيرية، اليوم الجمعة، على عدد من نقاط التمركز الموجودة جنوب منطقة رفح، كما أشاد مجلس الوزراء ببسالة وقوف رجال القوات المسلحة فى وجه هذا الهجوم الإرهابي.

تسبب هذا الهجوم الإرهابي عن إصابة واستشهاد عدد من رجال القوات المسلحة البواسل، بعد أن استطاعوا قتل عدد لا بأس به من العناصر التكفيرية الغاشمة، وتدمير عدد من السيارات التي كانوا يتنقلون بها.

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قدم رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، واجب العزاء إلى أسر ضحايا هذا الهجوم الآثم، من أفراد القوات المسلحة الشجعان.

دعا رئيس مجلس الوزراء، الله أن يشملهم برحمته الواسعة، وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، و يسكنهم فسيح جناته، كما تمنى للمصابين أن يمتثلوا للشفاء في أسرع وقت، وأشاد فى الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة الأوفياء تجاه وطنهم الحبيب مصر، فى سبيل حماية حدود البلاد، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

أكد المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس الوزراء، على أهمية تعاون وبذل كل دول العالم جهود مضنية للتصدي للحركات الإرهابية الغاشمة.

على أن يكون التعاون بالصورة المطلوبة التي تؤدي لوضع حد للدول التي تدعم الإرهاب، والسيطرة على البؤر الإجرامية، ومنع مصادر تمويله قدر المستطاع، وشل حركة الإرهاب ومنعه من القيام على بمخططاته الآثمة، التي حرمتها كل الديانات السماوية وتتعارض مع كل المبادئ الإنسانية، والقيم الأخلاقية