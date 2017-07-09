الإفراج عن 13 شخصا علقوا سيدة على عمود كهرباء بالشرقية

Advertisements

أصدر القاضي الجزئي بمحكمة بلبيس، الواقعة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرار بالإفراج عن 13 شخصا في حادث اتهامهم بالتعدي بالضرب على سيدة وربطها على عمود كهرباء لاتهامها بخطف طفل.

استقبل مدير أمن الشرقية، اللواء “رضا طبلية”، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، اللواء “هشام خطاب” مدون به بقيام مجموعة من الأهالي بالتحفظ على المرأة وتعليقها على عمود إنارة لاتهامها بالاقدام على خطف طفل.

Advertisements

من خلال التحريات و التحقيقات اتضح أن اسمها “نبوية. ش. ع”، تبلغ من العمر 28 عام ربة منزل، وقد اتهمت قبل ذلك في القضية رقم 27187 لعام2016 جنح بلبيس، لاتهامها بالسرقة.

حيث استطاع مجموعة من الأهالي ضبط السيدة “نبوية”، أثناء وجودها فى منزل “فاطمة رضا شاكر”، العمر 21 عام المقيمة بأرض علون، وقاموا الأهالى بالتحفظ عليها واتهامها بالاقدام على خطف طفل السيدة الرضيع 14 يوما.

على الفور توجهت قوة من الشرطة وفكت قيود السيدة المتهمة من أيدى الأهالى، وتم استجوابها ونفت كل ما نسب إليها، واعترفت أنها كانت تنوي سرقة تليفون محمول رأته من شرفة المنزل إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطها.

استطاعت قوة من مباحث بلبيس بالشرقية بقيادة رئيس المباحث، الرائد “أحمد متولى”، وتحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، العقيد “محمود جمال”، من معرفة المتهمين والتحفظ على 13 منهم وهم “أحمد.ح .أ” العمر 30 سنة يعمل كهربائي، و”فتحي. م. ع” العمر 22 سنة يعمل سائق توك توك، و”إسماعيل.م.إ” العمر 58 سنة يعمل موظف بالمعاش، وأخوه “صبرى” العمر 40 عام عامل.

من المتهمون أيضا، “أحمد.ع.الـ”العمر 22 عام عامل، و”عادل.ص” العمر 24 عام عامل، و”محمد.م.أ” العمر 17 عام عامل، و”إسلام.ح.أ” العمر 26 عام يعمل سائق، و”سامح.الـ.ع” العمر 31 عام عامل.

كان ضمن المتهمين “شوقي.م.ش” العمر 31 سنة يعمل مبيض محارة، و”محمود.ف.أ”العمر 20 عام عامل، و”موسى.إ.م” العمر 22 عام عامل، و”شقيق المُبلغة” محمد.ر.ش” العمر 27 عام يعمل خراط، وتم كتابة المحضر اللازم عن ذلك وقامت النيابة العامة بإجراءات التحقيق بالواقعة.