إحالة أوراق١٢متهم إلى مفتي الجمهورية فى قضية أحداث شغب مطاى

Advertisements

قامت محكمة جنايات محافظة المنيا، برئاسة المستشار “معوض محمد محمود”، رئيس المحكمة بإحالة عدد ١٢ متهما من عناصر إرهابية “الإخوان”، إلى مفتي الجمهورية، لمعرفة حكمه الشرعي والديني في الحكم بإعدامهم شنقا على المتهمين.

حددت المحكمة عقد جلسة يوم 7 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين الباقين والذين بلغ عددهم 391 متهمًا، كما يتم إعادة إجراءات محاكمتهم لاشتراكهم فى نفس الأحداث، مع قرار استمرار حبس المتهمين.

Advertisements

حيث قامت العناصر ” الإخوان” الإرهابية، إقبالهم على دخول وإشعال النار بمركز شرطة مطاي، حيث قامت العناصر “الاخوان”، بقتل نائب المأمور العميد “مصطفي العطار”، بعد فض اعتصام رابعة العدوية سنة ٢٠١٣.

استمعت المحكمة أثناء الجلسة التي تم عقدها وسط إجراءات أمنية صارمة و قوية، إلى المرافعة التى قام بها الدفاع الحاضر عن المتهمين، فى أحداث القضية الخاصة فى النظر فى محاكمة 403 متهمًا، بعد ضم 17 متهمًا آخرين إلى القضية الشهيرة بواقعة اقتحام قسم شرطة مطاى محافظة المنيا.

قررت المحكمة تحديد جلسة يوم ٨ أغسطس القادم للنطق بالحكم على عدد ٣٨١ متهما، ما بينهم من أحيلت أوراقه لمفتي الجمهورية، لاشتراكه في هذه الواقعة.

أصدرت محكمة جنايات محافظة المنيا حكما على المتهمين في يوم ٢٩ من شهر أبريل، بالإعدام على عدد ٣٧، كما أصدرت أيضا حكما بالمؤبد على عدد من المتهمين وصل إلى٤٩٢، وتم عمل إجراءات الطعن على الحكم، ثم إعادة النظر فى محاكمة المتهمين.