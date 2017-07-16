وزارة الصحة تعلن عن إرتفاع أعداد المصابين ومقتل مواطن خلال إزالة تعديات الوراق

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قامت وزارة الصحة والسكان منذ قليل بالإعلان عن زيادة أعداد المصابين في الوراق، حيث وصلت أعداد المصابين إلى 19 إصابة من المدنيين بالإضافة إلى وفاة مواطن أخر منهم على غرار حادث تأمين إزالة تعديات الأراضي والذي كان مقرر له أن يتم إزالة التعديات الموجودة على أراضي الدولة وتحديدًا في جزيرة الوراق والتي توجد في وسط النيل وتتبع محافظة الجيزة.

وقد خرجت تصريحات رئيس هيئة الإسعاف، الدكتور أحمد الأنصارى، الصحفية اليوم، أنه فور الإبلاغ عن وقوع الاشتباكات بين المواطنين والعاملين من قبل الدولة تم الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف حيث كانت مجهزة بشكل كامل والبدء في إسعاف المصابين فور وصول السيارات لمحل الواقعة.

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من جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، أنه قد تم الحالة الوحيدة إلى التي لاقت حتفها إلى مشرحة مستشفى الوراق العام، كما تم نقل 2 آخرين احتاجوا إلى المستشفى وتم إسعافهم وقد غادروا المستشفى.

كما أكد على أنه قد تم نقل عدد 2 آخرين من المصابين إلى مستشفى التحرير، ونقل 2 آخرين إلى مستشفى الساحل، وإسعاف مصاب أيضًا بمستشفى الوراق، وقد نقل عدد 2 من المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 10 أفراد ايضًا من المصابين إلى مركز الوراق الصحى.

وعن هذه الإصابات تم التأكيد على أنها تراوحت ما بين اختناقات، أو إصابات عن طريق استخدام الخرطوش حيث جاءت فى أماكن متفرقة بالجسد ، ولكن تم التأكيد على أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة الآن.