مختل عقليا يقتل شخصين ويصيب 9 آخرين بجنوب الصين

Advertisements

أصيب تسع أشخاص و لقي شخصين مصرعهم أثناء هجوم شخص كان حاملاً السكين أثناء تواجده داخل محل تابع لسلسلة محلات تجارية تدعى “وول مارت” الشهيرة التي تحمل الجنسية الأمريكية والتي تعمل في مجال تجارة التجزئة في جنوب الصين وبالتحديد في مدينة شنتشن.

وصرحت الشرطة الصينية في مدينة شنتشن أن الجاني تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، ويدعى “جيانج” كما تبين أنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثين سنة، قام بالهجوم وهو يحمل بسكين مطبخ على محل تجاري “وول مارت” الواقع بالتحديد في منطقة باوان، وتم وقع الحادثة في حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للصين.

Advertisements

وتم نقل المصابين عن الحادث إلى المستشفى التي لم تدلي بأي شيء عن حالتهم الصحية، وتقوم الشرطة الصينية في الوقت الراهن بالتحقيق الحادث وفق ما تم إعلانه عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية “شينخوا”.

ووفق ما تم الإعلان عنه أنه قام رجل يحمل سكين مطبخ وأظهرت التحريات أن الشخص المرتكب الواقعة مختل عقلياً في أثناء الحادث قتل شخصين، وأصيب ثمانية عشر شخص آخرين، ووقع الحادث في مقاطعة قويتشو الواقعة بجنوب غرب الصين في أواخر شهر مايو السابق، وفي حادث آخر وقع في مطلق شهر يناير السابق وقعت حادثة أصيب فيها 11 طفل بجروح عقب قيام رجل يحمل سكين مطبخ قام بالهجوم على حضانة أطفال بمنطقة قوانغشي الواقعة بجنوب الصين.