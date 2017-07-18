مقتل خمسة جنود في هجوم جديد بالعريش

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وقع هجوم جديد بشمال سيناء تحديدا بالعريش، وقد تم قتل خمسة جنود من رجال الأمن، و الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تتمركز فيها جماعات داعش كما أن هناك مسلحون من التنظيم يختبئون في أماكن داخل المحافظة.

حيث صرحت مصادر أمنية أنه تم هجوم بمنطقة العريش اليوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل خمسة جنود من بينهم ضابط وإصابة آخرون، حيث أنه تم إنفجار عبوتان ناسفتان متواجدين في ومركبتين مدرعتين بالعريش .

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حيث أكدت المصادر على أنه تم الانفجار في مدرعة ولكن سرعان ما جاءت مركبة مدرعة أخرى إلى موقع الانفجار تم تفجير عبوة أخرى فيها، ولكن لم يتعرف على مرتكبي الهجوم وما زالوا مجهولين الهوية تم تفجير العبوات الناسفة عن بعد.

ولكن لم يتم إثبات هذه الأقوال حيث أن هناك مصادر أمنية قامت بالتحدث إلى وكالة الشرق الأوسط الرسمية، حيث صرح بأن الخمسة الذين استشهدوا في هذا الهجوم تم قتلهم عن طريق إطلاق النار على إحدى المراكز الأمنية في منطقة العريش وأسفر عن ذلك قتل ضابط ورقيب وثلاث مجندين .

لم يتم إعلان مسؤولية أي جهة عن الهجوم إلى الآن، بالرغم أنه قد صرح مسبقا تنظيم داعش عن مسؤوليته في انفجار سيارتين تواجدوا في منطقة عسكرية بشمال سيناء التي وقعت في السابع من شهر يوليو الحالي والذي قد أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة و عشرون فرد من قوات الجيش وإصابة ستة و عشرون آخرون وكان ذلك من أعنف الهجمات مدبرة من جهات التنظيم الإرهابي المعروف باسم داعش ، وتتوالى هذه الهجمات على شمال سيناء تمركز المسلحين الإرهابيين منذ أن تم عزل الرئيس محمد مرسي العياط في عام 2013