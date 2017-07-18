22 أغسطس القادم الحكم على حسين سالم ونجليه في تهمة غسيل الأموال

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في صباح اليوم الثلاثاء والذي يوافق اليوم الثامن عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، قد قررت محكمة جنايات القاهرة أن يتم حجز قضية محاكمة رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم وماجدة حسين سالم، في التهمة الموجهة إليهم بغسل الأموال، حتى يوم الثلاثاء والذي سوف يوافق اليوم الثاني والعشرين من الشهر القادم شهر أغسطس 2017م.

وقد صدر هذا القرار اليوم الثلاثاء من قبل الدائرة الـ 19 والتي تم عقدها في محكمة التجمع الخامس، والتي قد انعقدت تحت رئاسة السيد المستشار محمد عامر جادو، وأيضًا وعضوية السيد المستشار علاء عبد الخالق عفيفي، والسيد المستشار أيمن محمد سلامة، وكذلك بأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض، كما حضر الجلسة السيد الدكتور محمود كبيش، والذي يمثل دفاع المتهمين حسين سالم ونجليه، ولم تستغرق تلك الجلسة أكثر من عشر دقائق فقط.

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ومن الواجب أن يشار إليه، أنه في شهر أكتوبر من العام المنصرم عام الثورة عام 2011م، قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة على رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، وماجدة حسين سالم بالسجن لمدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة بغرامة تقدر بأربعة مليارات وستة ملايين و319 ألفا من الدولارات الأمريكية، كما وجهت محكمة جنايات القاهرة تهم التربح، وغسل الأموال من صفقة بيع الغاز الطبيعي المصري وتصديره إلى إسرائيل إلى المتهمين رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، وماجدة حسين سالم، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أي منهم أي إجراءات في تلك القضية.

وقد تم إحالة المتهمين رجل الأعمال حسين سالم ونجليه ماجدة حسين سالم، وخالد حسين سالم، من قبل النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة أن المتهم قد سبق وتلقى أمولًا عبر حسابه المصرفي في بنك الأهلي سوستيه وأيضًا عبر حسابه المصرفي في البنك العربي الأفريقي، ثم قام بإجراء عددًا من التحويلات المصرفية سواء داخل جمهورية مصر، أو خارجها إلى عدد من الدول مثل دولة أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما قام المتهم رجل الأعمال حسين سالم بتحويل جزء آخر من الأموال في حقائب ليهرب بها إلى خارج حدود جمهورية مصر مستخدمًا طائرته الخاصة في ذلك.