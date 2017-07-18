القبض على المتهم الرئيسي في حادث السطو المسلح على مكتب صرافة بنك مصر

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تمكنت أجهزة الأمن في وقت متأخر من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في حادث السطو المسلح الذي وقع على شركة صرافة تابعة إلى بنك مصر ، وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم بأن هذه الواقعة لم تكن الأولى له حيث قام من قبل بارتكابه واقعة مماثلة في محافظة الجيزة، وقد اعترف المتهم في أقواله أنه قد قام بسرقة مبلغ مالي منها وقد بلغ هذا المبلغ حوالي 700 ألف جنيه.

ورد أن المتهم في القضية قد اعترف فور إلقاء القبض عليه بتفاصيل جريمته السابقة، كما أكد أنه دأب على أن يقوم باستهداف شركات الصرافة وسرقتها، كما قام بإرشاد رجال الأمن عن مكان بعض المبالغ المالية التي مازالت بحوزته.

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جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض حادث السطو المسلح على شركة صرافة تابعة لبنك مصر، بعد كشف كاميرات المراقبة للمتهم الرئيسى أثناء خروجه وبحوزته المسروقات .

وقد ظهر في تفريغ كاميرات المراقبة أن المتهم فى هذه القضية قد دخل مقر الشركة بنفسه وكان بحوزته كيس بلاستيك وكان يحمله في يده بينما ظهر بالكاميرات وهو خارج وكان بحوزته حقيبة، والتى كان بداخلها المبلغ الذي تم الإستيلاء عليه من شركة الصرافة، حيث حصل عليه من الشركة تحت تهديد السلاح، وقد بلغ مليون و200 ألف جنيه، وقد القبض على المتهم بعد عدة أيام من الواقعة واعترف على الفور بتفاصيلها وجاري إجراء اللازم.