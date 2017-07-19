عاجل.. اندلاع حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان

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عاجل.. اندلاع حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان
عاجل.. اندلاع حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان

اندلع حريق ضخم في السوق التجارى الموجود فى مدينة إدفو التابعة إلى محافظة أسوان، حيث بدأت ألسنة اللهب في الاندلاع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 19/8/2017.

وفور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق ومنع ألسنة النيران من الإنتشار.

جدير بالذكر أنه قد تلقى السيد مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، إخطارا رسيما قادم من العميد أشرف عتريس مدير الحماية المدنية يفيد بأنه قد نشب حريق ضخم فى منطقة يطلق عليها اسم السوق التجارى بإدفو وأن قوات الإطفاء تحاول السيطرة على النيران.

من جهة أخرى أكد بعض شهود العيان أن ألسنة اللهب قد التهمت عددا من المحلات التجارية، وقد ورد أنه قد تم الإستعانة بطائرات هليكوبتر من أجل إطفاء حريق السوق التجارى.

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان عاجل.. اندلاع حريق ضخم في السوق التجاري بمحافظة أسوان