إحالة طبيب مخالف للتحقيق ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بالدقهلية.. تعرف على السبب

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أمر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بالتحقيق مع طبيب جراحة بمستشفى بلقاس المركزي قسم العظام بالإضافة إلى وقفه عن ممارسة المهنة الطبية لمدة ثلاث أشهر إلى حين انتهاء مدة التحقيق بالإضافة على صرف نصف الأجر له فقط.

وتم ذلك من خلال إصدار قرار لسنة 2017 القرار رقم 463، وتم ذلك نظرا لقيام الطبيب بارتكاب واقعة عمد فيها إلى نقل مريض من مستشفى عام وهي “مستشفى بلقاس العام” إلى مستشفى خاص ليجري له جراحة هناك.

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وتم ذكر تفاصيل الواقعة المخالفة في مذكرة قدمها وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور سعد مكي، لمحافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بين فيها الدكتور سعد مكي تفاصيل الواقعة المخالفة التي تم من الطبيب المخالف ذكر فيها أنه بعد دخول مريض إلى “مستشفى بلقاس العام” تم إرساله إلى قسم العظام حيث أن المريض يعاني من كسر مضاعف في ساقه.

قام الطبيب المخالف بإرسال المريض إلى إحدى مستشفيات القطاع الخاص بمدينة شربين ليتم إجراء جراحة له مقابل مبلغ مالي مما يعد مخالفة وانتهاك صارخ وواضح للقوانين واللوائح التي يتم العمل فيها داخل المستشفى.

وشمل قرار الدكتور أحمد الشعراوي قيام مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة المخالفة وأخبار المحكمة التأديبية بصرف نصف راتب الطبيب المخالف.

وصرح الدكتور أحمد الشعراوي مشددا على ضرورة عمليات الانضباط في العمل داخل المنشآت الطبية والصحية والمستشفيات على مختلف مستويات محافظة الدقهلية، وأكد على عدم التهاون بأرواح المرضى واستغلالهم والتلاعب بأرواحهم، وسوف يتم تطبيق القانون بكل شدة وحزم لتحقيق مصالح الدولة ومصالح المواطنين وصالح العمل الصحي.