حدائق المعادي تستيقظ على دوي انفجار

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مع بداية صباح اليوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي من عام 2017م، استيقظ سكان حي حدائق المعادي على صوت دوي انفجار مجهول المصدر، مما جعل سكان الحي تساورهم الشكوك، ويتسلل القلق إلى قلوبهم تجاه صوت الانفجار هذا.

وفور سماع صوت دوي الانفجار، قام أهالي حي حدائق المعادي بتقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة، لتتوجه على الفور الحماية المدنية إليهم، وتبدأ عمليات التحقيق من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة، وقد كان على رأس قوات الحماية المدنية التي توجهت إلى حدائق المعادي السيد اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية في محافظة القاهرة، كما تضمنت القوات مجموعة من خبراء المفرقعات.

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وقد كشفت التحقيقات والمعاينات الأولية حول صوت دوي الانفجار في حدائق المعادي أن الانفجار قد وقع في شارع حسنين دسوقي، وقد تسبب الانفجار في تهشم عددًا من المنازل، وأيضًا تدمير زجاج مجموعة من السيارات، ولم تتمكن قوات الحماية المدنية أن تقوم بتحديد إن كان الانفجار قد نتج عنه خسائر بشرية من عدمه، في المعاينات البدائية.

وبمزيد من التحقيقات والمعاينات لمكان الحادث شارع حسنين دسوقي في حي حدائق المعادي، قد تعرفت قوات الحماية المدنية على أسباب وقوع الانفجار، وقد قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان توضح فيه أسباب الانفجار وتفاصيله، حيث أوضحت وزارة الداخلية في البيان الصادر عنها أن سماع دوي الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في أحد مطاعم المأكولات، التي توجد في شارع حسنين دسوقي، كما أوضح البيان أن الانفجار لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، فقط تسبب في تهشيم واجهة مطعم المأكولات، وعدد من واجهات المحلات والمنازل المجاورة، كما تسبب الانفجار في تدمير عدد من السيارات التي توجد أمام المحل.

كما قامت الحماية المدنية بدفع خمسة من سيارات الإطفاء حتى تتمكن من السيطرة على النيران، وتتعامل معها حتى لا تتسبب في أي أضرار أكثر مما سبق ذكره، كما قامت قوات الحماية المدنية بإغلاق جميع مداخل ومخارج شارع حسنين دسوقي، وعلى الرغم من ذلك تمكن عدد من المواطنين من تصوير عدة مقاطع فيديو الحريق والانفجار والسيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.