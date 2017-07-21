عاجل.. “حركة حسم” تعلن مسئوليتها عن قتلى ومصابين الشرطة في هجوم اليوم

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ورد منذ قليل أن حركة حسم الإرهابية، قد أعلنت من خلال بيان رسمي لها اليوم الجمعة، أنها مسؤولة عن الهجوم الذي وقع على عدد من عناصر الشرطة أثناء استقلالهم لسيارة تابعة للشرطة في محافظة الفيوم، وقد أسفر هذا الحادث الإرهابي الجديد عن استشهاد مجند من عناصر الشرطة بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أفراد آخرين كانوا يستقلون السيارة وقت الحادث.

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان لها عقب الحادث حيث أعلنت فيه عن هجوم بعض العناصر المسلحة على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم وقامت بفتح النيران عليهم بشكل عشوائي بكثافة وكانوا يختبئون من داخل إحدى الزراعات وقد نتج عن الحادث استشهاد أحد عناصر أفراد رجال الشرطة كما تم إصابة 3 آخرين منهم.

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من جهة أخري قد أعلنت بعض المصادر أن أفراد الشرطة قد تمكنوا من قتل 2 من العناصر الإرهابية اليوم الجمعة أثناء تبادل حي لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية وبين أفراد الشرطة الموجودين بالمكان في محافظة الفيوم.

كما تم التأكيد على أن الأجهزة الأمنية التابعة إلى محافظة الفيوم قد تمكنوا من تصفية عدد 2 من العناصر الإرهابية الذين كانوا يتواجدون في طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى اليوم الجمعة.

وقد تمت المواجهة بين الشرطة وعناصر حسم عقب إطلاق الإرهابيين النيران الكثيفة على القوات الامنية المتواجدة بالمكان أثناء محاولة القوات لضبطهم.

جدير بالذكر أنه قد تم تحرر محضر رسمي بالواقعة المسجلة كما وأخطرت النيابة العامة بالحادث وبدأت في تولت التحقيق.