تعرف على الادعاءات التى تقدمها الزوجة أمام محكمة الأسرة لتدمير الزوج

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بعد منح القانون الزوجة حق “الخلع”، من خلال المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لعام 2000، تمكنت الزوجة من تطليق نفسها لكن بشرط أن ترجع ما منحها الزوج من مهر وتسقط عن نفسها الحقوق الشرعية والمالية، كثير من الأزواج يصل إلى الآلاف يشتكون وقعهم للابتزاز والقهر للفرار من لقب مخلوع

سوف نستعرض سويا أنواع الشكاوى التى تقدمها عدد من الأزواج لمكاتب تسوية المنازعات الزوجية، والاتهامات التي تعرضها الزوجات ومحاميهم على محكمة الأسرة.

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1- عاجز جنسيا

تعد هذه التهمة من أهم ما قد يلصق بالأزواج حتى يسير شعار أغلب الزوجات أمام قضاة محاكم الأسرة، “أخشى أن لا أقيم حدود الله”، وهذه الجملة المحيرة كفيلة أن تجعل القضاة يأخذون القضية بعين الاعتبار، والتدقيق فى كل تفاصيلها لانها من الامور الشائكة التى يتعرض لها بيت الزوجية.

2- بخيل

إن الخلع أو الطلاق نتيجة عدم إنفاق الزوج على زوجته وأسرته يكون له شروط معينة ولكن الزوجات تبتكر وتجدد فى الادعاءات الكيدية ومنها بخل الزوج لحد كبير مما دفع الزوجة أن ترفع دعوى طلاق أو خلع فى محكمة الأسرة ضد الزوج البخيل لأن الزوج يعتبر هو المصدر الاساسى للإنفاق على الأسرة.

3- شاذ

تستمر الزوجات فى التفنن فى الشكاوى والاتهامات الغير صحيحة حتى تصل لدرجة أن تدعى الزوجة أن زوجها شاذ، وتعمل على تلفيق القرائن الواهية دون النظر إلى عواقب الأمور لتتمكن من إنهاء حياتها الزوجية فى الوقت الذى تريده الزوجة لكن هذا الاتهام المخل بالشرف يترك عظيم الأثر فى نفس الأبناء.

4- تحرش الزوج بأطفاله

التحرش بالأطفال تعتبر هذه التهمة من التهم المخلة التي قد تسبب فى دخول الزوج إلى السجن وضياع مستقبله إلى جانب نظرة الأبناء لأبيهم، لكن هذا لم يجعل العديد من الزوجات بوصم أزواجهم بالخزي والعار.

5- العنف الجسدى

أن هذه التهمة على وجوه الخصوص ينطبق عليها مقولة “إن كيدهن لعظيم”، فى العديد من الشكاوى والدعاوى التي تدعي فيها الزوجة بالباطل قسوة الأزواج وعنفهم وضربهم زوجاتهم، فى الوقت الذى يحتمل فيه أن يكون العكس هو الصحيح .