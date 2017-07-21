عاجل.. القوات المسلحة المصرية تعلن عن تصفية 30 تكفيريا في شمال سيناء

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أعلن المتحدث العسكري منذ قليل أنه قد تمكن رجال القوات المسلحة من الأخذ بالثأر اليوم من العناصر التكفيرية الموجودين في محافظة سيناء حيث واصلت عناصر قوات إنفاذ القانون المصرية الموجودة في محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة بعد التعاون مع القوات الجوية المصرية على تنفيذ الخطة المتفق عليها لليوم الرابع على التوالي والتي أطلق عليها عملية حق الشهيد والتي تم التخطيط لها من أجل القضاء على البؤر الإرهابية المتمركزة بالبلاد.

خرجت تصريحات المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي منذ قليل مؤكدة علي تفاصيل الأحداث التي وقعت بشمال سيناء في بيان رسمي له.

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كما أكد على إن العمليات الأمنية قد أسفرت خلال اليوم عن مقتل 30 عنصر ينتمون إلى العناصر الإرهابية التكفيرية، في إطار استهداف العناصر المسلحة للمزيد من البؤر الإرهابية الموجودة في شمال سيناء والتي تتخذ فيها عدد من الأوكار للاختباء بها والتخطيط إلى العمليات المستقبلية الهامة بالبلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي أن قوات إنفاذ القانون التابعة إلى عناصر الجيش الثانى الميدانى بالإضافة إلى أفراد الشرطة، قد تمكنت من فرض حصار محكم على خلال عمليات اليوم على البؤر الإرهابية الموجودة في مدن العريش بالإضافة إلى الشيخ زويد ومدينة رفح.

وقد تم التأكيد على أن القتلى كانوا من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة كما تم القبض على 5 آخرين منهم وقد تم تدمير ايضًا عدد 12 سيارة دفع رباعى تابعة غلى العناصر التكفيرية حيث كانوا يستخدموها في عملياتهم الإرهابية من أجل استهداف قوات الأمن المصري.

كما ورد أنه قد تم تدمير 4 سيارات مفخخة وتم تدمير 30 عبوة ناسفة كانت قد تم زراعتها على محاور التحرك الخاصة بالقوات الأمنية وتم العثور على 4 مخازن بها مواد متفجرة شديدة الخطورة وتم التخلص منها ايضًا.