الإعدام لـ28 متهمًا في اغتيال هشام بركات النائب العام السابق

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منذ عامين تقريبًا، وتحديدًا في يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو من العام المنتهي 2015م، قد تم اغتيال السيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق لجمهورية مصر، في حادث مؤسف جدًا حيث تم وضع سيارة مفخخة بالقرب من مسيرة موكب سيادته، والتي انفجرت في أثناء مرور الموكب في شارع عمار بن ياسر بحي مصر الجديدة، بالقرب من منزل سيادته، وقد نتج عن هذا الحادث المؤسف استشهاد السيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق لجمهورية مصر، وإصابة أربعة من الأفراد المكلفين بحراسة سيادته، بالإضافة إلى تدمير ثلاثين مسكنًا في محيط الحادث، وستة عشر من المحلات التجارية، وأخيرًا تسعة عشر من السيارات الملاكي.

وقد ساد بلادنا حالة من الحزن والفزع لوقوع حدث مثل هذا وعلى الفور خرج إلينا السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية واعدًا بالانتقام من قتلة الشهيد هشام بركات، ومطالبًا الجهات المعنية من أجل أن يقوموا بتعديل القوانين كي نصل إلى العدالة دون التأخير والتواني فيها، لتبدأ عملية التحقيقات، وبعد مرور شهور على هذا الحادث قام السيد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ببيان يتضمن أسماء منفذى حادث مرتكبي حادث اغتيال السيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق لجمهورية مصر، لتبدأ رحلة جديدة من البحث وراء الحقيقة وجمع المعلومات.

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وبعد تحقيقات من قبل النيابة، بدأت جلسات المحكمة من اليوم السابع عشر من شهر يونيو 2016م، لتحاكم 67 متهمًا في القضية أمام الدائرة 28 إرهاب، كما قامت النيابة للمطالبة بتوقيع العقوبة القصوى على المتهمين، و تتوالى الجلسات حتى بلغ عددها خمسة وثلاثين من جلسات محاكمة المتهمين، وفي الجلسة السادسة و الثلاثين بتاريخ السابع عشر من الشهر الماضي يونيو من العام الحالي 2017م، قد أحالت محكمة الجنايات أوراق ثلاثين متهمًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، كي تتخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين الثلاثين.

واليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو من العام الجاري 2017م، وفي الجلسة السابعة والثلاثين من المحاكمات، قد صدر الحكم بإعدام 28 متهمًا في القضية، كما تم الحكم على 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحكم على 15 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة اغتيال السيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق لجمهورية مصر، مع سبق الإصرار والترصد.