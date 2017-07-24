محاولة فاشلة لسرقة تمثال إيزيس من متحف النوبة بأسوان

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في عصر يوم أمس الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو من العام الحالي 2017م، قد تم إحباط محاولة تهدف إلى سرقة تمثال إيزيس ترضع ابنها حورس، هذا التمثال معروض في واحدة من القاعات الموجودة في متحف آثار النوبة في محافظة أسوان.

هذا حسب تصريحات السيد المهندس محروس سعيد، مدير عام آثار النوبة بمحافظة أسوان، وقد استكمل سيادته أن محاولة السرقة هذه قد كانت بين الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، وقد اختار السارق تلك الفترة تحديدًا لأنها فترة الراحة المخصصة للعاملين في متحف آثار النوبة.

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أما عن تفاصيل محاولة السرقة، فقد أوضح السيد المهندس محروس سعيد، أن كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة العرض قد أوضحت وجود شخصين وقد قاموا بمحاولة الاعتداء على واحدة من فتارين العرض داخل القاعة، والتي يوجد بداخلها تمثال إيزيس ترضع حورس.

وعلى الفور قامت إدارة متحف آثار النوبة بمحافظة أسوان بتقديم بلاغ إلى شرطة السياحة والآثار بالمحافظة، والتي قامت بالتوجه إلى المتحف وتفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة، كي تتمكن من تحديد هوية الجناة، وقد تمكنت من ذلك بالفعل حيث تبين وجود ثلاثة أشخاص وهم سيدة واحدة مع رجلين، كما تبين أن أثنين من الجناة من إدارة المتحف، بينما الرجل الثالث فهو رجل غريب من خارج المتحف.

وقد أوضح السيد المهندس محروس سعيد، مدير عام آثار النوبة بمحافظة أسوان، أن شرطة السياحة والآثار قد تمكنت بالفعل من القبض على واحد من العاملين في المتحف المتورط في واقعة محاولة السرقة، بينما تمكن كل من العامل الآخر والرجل الثالث من الهرب، والآن تعمل الشرطة على تتبع الشخصين الهاربين حتى تتمكن من القبض عليهما.

وقد صرح السيد حسني عبد الرحيم، مدير عام متحف آثار النوبة بمحافظة أسوان، أن كاميرات المراقبة قد أوضحت أن واحدة من السيدات اللاتي تعملن في المتحف قد سهلت دخول شخص غريب إلى قاعة العرض في أثناء فترة الراحة، لتتأكد من خلو القاعة من الزوار والعاملين، ليقوم بمساعدة رجل آخر بمحاولة لسرقة تمثال إيزيس، ولكن لم يتمكنا من هذا بفضل الله، كما أكد أن الجناة لم يتمكنوا من سرقة أي قطعة آثرية من داخل متحف آثار النوبة، وأن جميعها بحالة جيدة.