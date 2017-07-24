هبوط أرضي يتسبب في كسر شبكة الصرف الصحي ومواسير مياه الشرب بمحافظة أسيوط

Advertisements

تلقى مدير أمن محافظة أسيوط اللواء عاطف قليعي إخطار رسمي من طلعت عبد القادر رئيس حي غرب محافظة أسيوط، يفيد أنه قد ورد إليه بلاغ من أهالي شارع العجمي بحي غرب بمحافظة أسيوط حيث حدث هبوط أرضي أدى إلى كسر خطوط مياه الصرف الصحي والمياه في الحي.

وبالانتقال إلى مكان الحادث انتقل رئيس حي غرب في محافظة أسيوط طلعت عبد القادر، بمرافقة قوة من ضباط قسم أول محافظة أسيوط، ليتم معاينة مكان الواقعة والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط الذي حدث في الطريق العام بشارع العجمي، وقد تبين من المعاينة أن هذا الهبوط حدث بسبب التنقيب عن الآثار في المنطقة، حيث تبين أن المواطن القاطن بأحد العقارات يدعى “حسن. أ. ح” كان يقوم بالحفر للبحث عن الآثار مما أدى إلى هبوط في القشرة الأرضية ويبلغ قطر الهبوط حوالي ستة متر، وبعمق يصل إلى أربعة متر، مما تسبب في كسر مواسير شبكات المياه والصرف الصحي في محيط العقار في شارع العجمي، كما أدى إلى هبوط الغرفة الخاصة بشبكات الصرف الصحي ومواسير مياه الشرب وتسبب أيضا في أضرار أخرى منها إتلاف الأسفلت.

Advertisements

وأوضح رئيس حي غرب بمحافظة أسيوط بوصول بلاغ لشركة المياه والصرف الصحي يعبر عن شكوى المواطنين بوجود عطل في مواسير المياه والصرف الصحي في حي غرب، وبالإضافة إلى تقديم شكوى أخرى إلى شركة الغاز الطبيعي تفيد بشكوى المواطنين بسبب فصل خط الغاز الطبيعي في منطقة حي غرب، بسبب هبوط حدث في الأرض بشارع العجمي التابع لحي غرب الواقع في محافظة أسيوط، لكن لم يفيد بوقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وبناء عليه تم إصلاح خط المياه وتوصيل الغاز مرة أخرى إلى العقارات السكنية في حي العجمي بالإضافة إلى القيام بكل التدابير الأمنية الخاصة بتوصيل خطوط الغاز.

وبناء على ما جاء من نتائج التحقيقات الأولية ومعاينة مكان حدوث الهبوط في شارع العجمي، وبناء على ما تم التوصل إليه من قيام أحد المواطنين بالحفر للبحث عن الآثار في أحد العقارات السكنية جاري حاليا التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية.