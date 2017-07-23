عاجل.. إندلاع حريق داخل فندق سياحي بالغردقة

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وردت بعض الأنباء منذ قليل عن اندلاع النيران في أحد الفنادق الموجودة فى محافظة الغردقة، والتي يطلق عليها فندق دريمز بيتش حيث اشتعلت النيران بشكل مفاجئ في فندق سياحي موجود في أحد الشوارع الشهيرة بالغردقة.

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة إلى محافظة الغردقة، منذ قليل من السيطرة على حريق قد نشب بشكل مفاجئ وسريع داخل الفندق السياحى ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وجود إصابات من السياح أو العاملين بالفندق.

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كما لم يرد أي تصريحات من المسؤولين عن أسباب اندلاع النيران ولا عن الخسائر الناجمة عنها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة فور إخماد النيران وجارى إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

ورد أنه قد جاء إلى شرطة نجدة الغردقة مؤخرًا بلاغ رسمي يفيد بدء نشوب حريق بأحد الفنادق الشهيرة السياحية التي توجد في شارع الشيراتون بمدينة الغردقة، وقد قام رجال الأمن بشكل عاجل بالتوجه إلى محل البلاغ كما قد تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالإضافة إلى سيارات الإسعاف في محاولة من رجال الأمن للسيطرة على الحريق قبل إندلاع النيران بشكل مكثف في الفندق والأماكن السياحية المجاورة أو حدوث إصابات .