“تضامن الأقصر” تضبط مخالفة في حق رئيس وحدة الضبعية

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تعمل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر على ضبط المتلاعبين بأموال الدولة وضبط مرتكبي المخالفات والخارجين عن القانون في إطار تنفيذ تعليمات ووكيل وزارة لإدارة الرقابة والمتابعة أحمد عبيد عن طريق القيام بحملات تفتيشية وجولات ميدانية على جميع الإدارات والوحدات التابعة لمحافظة الأقصر.

وأسفرت الحملات الميدانية التي قامت بها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر عن ضبط العديد من المخالفات وتم إحالتها على الجهات الأمنية والرقابية والإدارية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة معها خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يوليو لعام 2017، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة.

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ومن ضمن المخالفات تم ضبطها مذكرة تحقيق لسنة 2016 رقم 169 تتضمن شكوى أهالي حاجة منطقة الضبعية ضد رئيس الوحدة المحلية تفيد مطالبته بمبالغ مالية نظير الحصول على حقوقهم في برنامج تكافل وكرامة تم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه وتم تحرير مذكرة لسنة 2016 برقم 201، والتي شملت وجود تجاوزات وتلاعب في ثلاثة عشر من فيزا تكافل وكرامة الخاصة بوحدات محافظة الأقصر الاجتماعية وتم إحالته إلى النيابة الإدارية وتم تسجيلها برقم 3170.

وصدرت مذكرة تحقيق لسنة 2016 برقم 189 التي شملت وجود العديد من شكاوى المواطنين من “محسوب م. م” لحصوله على مبالغ مالية من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وتم إحالة هذا التجاوز والفساد المالي والإداري إلى النيابة الإدارية ليحصل على رقم 3171، لتحصل على مذكر تحقيق لسنة 2016 برقم 164، والتي تبين فيها صرف مستحقات مالية خاصة بمواطنين المستحقين للضمان بوحدة الرياينة الاجتماعية حيث تم إرسالها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها لتحصل 3191.

وتأتي ضبط هذه الواقعة في إطار مكافحة الفساد المالي والإدارية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأوامر وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي للحفاظ على الأموال العامة للدولة وحفاظا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه لتعم العدالة الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامجي تكافل وكرامة دشنتهم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات يهدف لمساعدة الفئات الفقيرة من المجتمع في قرى صعيد مصر بالإضافة على محافظتي الجيزة والقاهرة ويأتي تنفيذ برنامجي تكافل وكرامة كجزء من شبكة الحماية الاجتماعية وإدارة منظومة الدعم.