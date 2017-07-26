مدير مدرسة يلقى ماء ساخنا على وجه فراش.. تعرف على التفاصيل

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قامت المحكمة التأديبية العليا بعد النظر في القضية الخاصة بتعدي مدير مدرسة على الفراش الخاص بهذه المدرسة والتي وردت إليها في القضية التي تحمل رقم 127 لسنة 58 قضائية عليا بالحكم بخصم شهر كامل من راتب مدير المدرسة بسبب تعديه على الفراش العاملين في إحدى المدارس الإعدادية والتي تتبع محافظة سوهاج.

ورد أن قرار هيئة المحكمة قد صدر بعد أن تم ثبوت قيام المدير التابع لنفس المدرسة بالتعدي بشكل مباشر على فراش المدرسة حيث قام بإلقاء ماء ساخن على وجهه هذا الفراش ويترتب علي ذلك إصابة الفراش بألام وعدة إصابات بالوجه.

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جاء فى الحكم القضائي الذي قد صرح به نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الشيخ، بالإضافة إلى عضوية المستشارين أحمد زكريا والمستشار حاتم صلاح، والذين يعملان نائبي رئيس المجلس الموقر بالمحكمة.

كما أكدت المحكمة خلال الجلسة التي صدر فيها الحكم أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية والوقوف على ملابسات الحادث قد قررت هذا الحكم الواجب النفاذ، حيث علقت هيئة المحكمة على أسباب حكمها التي صدر لصالح الفراش أن السيد مدير مدرسة حامد سليمان الإعدادية التابعة إلى محافظة سوهاج، ويدعى صابر محمد، قد تبين أنه قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي للعمل المنوط به كما أنه قد سلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا عليه وعلى وظيفته حيث تأكد من خلال الأوراق الرسمية أنه قد قام بالتعدي على أحد الموظفين التابعين إلى هيئة المدرسة التي يعمل على متنها وهو السيد محمد على مكي، والذي يعمل في تك الفترة عامل خدمات معاونة بالمدرسة.

وقد أكدت المحكمة أنه طبقًا أقوال المتهم والشهود والتقرير الطبي قد تبين أن المدير قد تعدي على الفراش وقام بإلقاء بماء ساخن على وجهه وقد جاء أن هذه الحادثة قد وقعت أثناء تأدية عمله، وقد ترتب على هذا الفعل المعيب والمرفوض من قبل هيئة المحكمة والقانون إحداث إصابات بالعامل.

وبناءًا علي هذا قد قررت هيئة المحكمة بخصم راتب شهر من المدير كعقاب له على ما بدر منه من تصرف سئ تجاه أحد العاملين بالمدرسة أثناء تأدية وظيفته.