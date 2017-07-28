حريق هائل بمحطة وقود غير مرخصة و الدفع بـ8 سيارات إطفاء

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قامت إدارة الحماية المدنية التابعة إلى محافظة الشرقية منذ قليل بالدفع بعدد 8 سيارات إطفاء من أجل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الضخم الذي وقع في محطة وقود موجودة في قرية “زهرة شرب” وتحديدًا فى منيا القمح، ولم يصدر حتى الآن أي أخبار عن مدى الأضرار التي نتجت عن الحريق أو الخسائر البشرية المترتبة عليه.

تلقي مساعد وزير الداخلية، اللواء رضا طبلية، مدير أمن محافظة الشرقية، إخطارًا رسمي من رئيس مباحث منيا القمح، الرائد أحمد حسن، كان مفاده أنه قد نشب حريق هائل منذ لحظات في إحدي محطة الوقود التي توجد في قرية زهرة شرب، وبناءًا عليه تم إخطار الحماية المدنية التابعة إلى المحافظة والتي قامت على الفور بدفع عدد من سيارات الإطفاء في محاولة منها لوقف توغل النيران في المنطقة وعدم الاتهام ألسنتها المزيد من المناطق المجاورة، حيث ترأس هذه العملية العميد أحمد الشوادفى، الذي قام بدفع 8 سيارات إطفاء في محاولة منه ومن رجال الإطفاء للسيطرة على الموقف.

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من جهة أخرى، ورد أن سيارات الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على هذا الحريق الهائل بعد مجهودات مضنية، كما أنه لم تشر التحريات حتى الآن إلى وقوع أى خسائر بشرية بسبب إندلاع النيران فى محطة الوقود، ولكن قد تسبب الحريق من جهة أخرى فى إحداث تلفيات فادحة فى المحطة بسبب النيران المشتعلة التي قد دمرت المكان.

وقد كشفت التحريات الأولية للحادث من قبل رجال الأمن، أن محطة الوقود محل الواقعة يمتلكها شخص يدعي “محمد. م”، حيث تم التأكد من أن هذه المحطة غير مرخصة ولم يقم مالكها من قبل بالتقديم على رخصة لها.

وعن تفاصيل الحادث والسبب وراء اندلاع هذه النيران تبين أنه أثناء قيام عمال المحطة صباح اليوم بتنزيل سيارة “فنطاس” خاصة بالبنزين داخل المحطة، تفاجئ العاملين بحدوث ماس كهربائي حدث بالسيارة وبسرعة كبيرة ظهرت النيران ولم يتمكن احد من السيطرة عليها نظرًا لشدتها وتسببت فى اندلاع الحريق بأرجاء المكان.

وقد ورد أنه يتم العمل حاليًا على تحرير محضر بالواقعة لكي يتم إخطار النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث.