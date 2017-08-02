عاجل.. القبض علي “رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى” بمصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

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قامت قوات الأمن صباح اليوم بإلقاء القبض علي السيد رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي التابعة إلى مصلحة الضرائب، بعد أن وردت إليهم بعض المعلومات التي تفيد بأنه يسعى إلى الحصول علي رشوة مالية نظير التغاضي عن بعض الأعمال الخاصة بالدولة و استغلال منصبه الوظيفي فيها.

تمكن رجال الشرطة من التأكد من المعلومات الواردة إليهم فقاموا بتتبعه حتى تمكنوا من ضبطه متلبسا بتقاضى الرشوة حيث ورد أنه قد تقاضاها من مستأجري بعض شواطىء قري مارينا والتي توجد في الساحل الشمالى وقد بدأت نيابة استئناف محافظة الإسكندرية منذ قليل التحقيق مع المتهم.

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جدير بالذكر أن المتهم “ص.ى.ص”، كان طبقًا التحريات قد طلب من بعض مستأجري شاطئ قري مارينا أن يقوموا بإعطائه مبلغ مالي يقدر بحوالي 2 مليون جنيه وذلك علي سبيل الرشوة فى محاولة منه لاستغلال منصبه، حيث تم تحديد هذا المبلغ بعد مساومة المستأجرين وقيامه بالضغط عليهم بالإضافة إلى تهديده لهم بأن يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكي يضطروا إلى الانصياع له وتنفيذ رغباته و يقوموا بتسديد المبلغ الذي طالبهم به كرشوة وفى المقابل سوف يقوم هو بالتغاضي عن مطالبته بتسديد المبالغ المستحقة عليهم بشكل فعلي من قبل الدولة ضرائب علي أعمالهم والتي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات حيث ورد أن المبالغ الحقيقية المطالب بها هؤلاء المستأجرين جاءت نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ ايضًا.

من جهة أخرى، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على الوسيط في هذه العملية وهو أحد المحاسبين القانونيين ويدعى “م.ح.م” حيث كان يوجد وقت إلقاء القبض عليه أمام إحدى بوابات شواطىء مارينا بمدينة العلمين وتم القبض عليه وبحوزته مبلغ الرشوة المقررة ليقوم بعد ذلك بتسليمها إلى الضلع الأساسي بالقضية .

كما ورد أنه تسعي الآن نيابة استئناف محافظة الإسكندرية إلي التحقيق فى الواقعة بعد أن تم القبض علي العناصر المتورطة فيها متلبسين مبلغ الرشوة المتفق عليه والذي يساوي 2 مليون جنيه ومن المقرر أن تتيح التحقيقات من قبل هيئة النيابة الكثير من المفاجآت في الفترة المقبلة وتم الكشف عن متهمين آخرين متورطين في تلك القضية الكبرى فى القضية.