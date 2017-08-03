حريق بالسنبلاوين يسفر عن مصرع طفل وإصابة ثلاثة أخرين

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نشوب حريق في محافظة الدقهلية في بدروم عقار تسبب في مصرع طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وإصابة والده واثنان أخرين بحروق بسيطة في الساعدين والوجه.

وتعود أحداث الحادث عندما تلقي مدير أمن محافظة الدقهلية اللواء أيمن الملاح إخطار من إدارة النجدة ينص على إرسال بلاغ عن قيام حريق في بدروم في مركز السنبلاوين بقرية الزهايرة، لينتقل على أثر هذه البلاغ رئيس مباحث مركز السنبلاوين أبو العزم فتحي بصحبة عدد من قوات الحماية المدنية وضباط المركز إلى مكان الواقعة ليتم السيطرة على الحريق واخماده بالكامل، ومعاينة مكان الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

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بفحص مكان الحادث تبين أن السبب في نشوب الحريق في البدروم الذي كان مستخدم في تربية الدواجن في عقار مكون من طابقين تعود ملكيته إلى “إبراهيم .م .أ” البالغ من العمر ستة وأربعين سنة، عامل، ويقيم في قرية الزهايرة، وتسبب الحادث في وفاة ابنه “أحمد إبراهيم .م. أ” الذي كان يبلغ من العمر تسع أعوام حيث كان نائم على الأريكة في البدروم وقت نشوب الحريق، كما أصيب صاحب المنزل واثنين أخرين بحروق بسيطة في الوجه والساعدين، ونقلت الجثة ليتم فحصها للتعرف على أسباب الوفاة والمصابين على مستشفى السنبلاوين العام، كما أدى الحريق إلى نفوق عدد من الدواجن التي كانت تربى في البدروم.

وبالتحقيق مع صاحب العقار عن سبب نشوب الحريق في البدروم أجاب أنه بسبب ماس كهربائي في الوصلات الداخلية الموجودة في البدروم، ولم يتهم أي أحد بالتسبب في الحريق الذي أدى إلى وفاة أبنه.

وجاء في التحقيق أيضا التقرير الشرعي الصادر عن مفتش الصحة بعد تشريح جثة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية الذي حدث بسبب حروق عديدة في الجسم، وأفاد التقرير بعدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة الطفل، وأن السبب كله ناتج عن نشوب الحريق وأضراره على الحالة التنفسية للطفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 7520 إداري المركز، ليتم عرضه على النيابة العامة؛ ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث.