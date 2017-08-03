هجوم جديد على أحد أكمنة الشرطة

Advertisements

ورد أنه فى ساعات الفجر الأولى قام بعض العناصر المسلحة بمهاجمة كمين شرطة وإلحاق بعض الأفراد بإصابات متفرقة، حيث تسبب العناصر الملثمة في إصابة مجندين أثناء تواجدهم في الخدمة الخاصة بهم في أحد الكمائن التي تتبع محافظة الدقهلية.

يعد المجندين الذي أصيبوا في هذا الحادث يتبعان الحراسات المشددة حيث تم التأكيد على أنهم قد أصيبوا بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسد وذلك إثر هجوم بعض العناصر عليهما أثناء خدمتهما فى أحد الكمائن التي تتبع قرية “بطرة” الموجودة في مركز طلخا في محافظة الدقهلية.

Advertisements

جدير بالذكر أنه كان قد تم إخطار السيد اللواء أيمن الملاح مدير أمن محافظة الدقهلية صباح اليوم بوقوع هذا الحادث العدواني حيث ورد في هذا الإخطار أن هذا الحادث قد تسبب في إصابة جنديين أثناء وجودها بالخدمة وهما كلا من “م .م .م” ويبلغ من العمر 22 عاما والجندي الأخر هو “ا.م .م” ويبلغ من العمر 21 عاما حيث تم التأكيد على أنهما جنديان تابعان الحراسات المشددة ويعملان فى أمن محافظة الدقهلية.

وعن إصابات المجندين ورد أنهما قد أصيبا في خلال هذا الحادث في كلاً من الوجه والصدر حيث كشفت التصريحات أنه كانت إصابتهم بعدة طعنات متفرقة وعلي الفور تم إبلاغ الحماية المدنية وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مقر الحادث وتم نقل المصابين إلى الطوارئ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتلقي العلاج.

وقد خرجت بعض التصريحات من المجندين المصابين حيث أكد أحد المصابين إنه في ساعة فجر اليوم الخميس قد تفاجأ أثناء تأديته مواعيد الخدمة المقررة لهما أن هناك شخصان مجهولان قد قاما بالهجوم عليهما في الكمين وعلى الفور قام بطعنها بالإضافة إلى سرقة سلاحهما الذي من المقرر أنه بحوزتهما فى هذا الوقت وعلى الفور قام المجهولين بالهروب من المكان، وقد تحرر محضر رسمي بأقوال المصاب وتم عمل الإجراءات اللازمة من أجل العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث.