القبض علي رئيس مكتب تموين بعد تلقيه الرشوة وإهدار أموال الدعم

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قام رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة مؤخرًا بالقبض علي رئيس مكتب تموين قد تلقي رشوة بالإضافة إلى إهدار مبالغ طائلة من أموال الدعم على البطاقات، حيث ترأس عملية الضبط اللواء أنور سعيد، والذي سعى إلى ضبط رئيس مكتب تموين تابع إلى محافظة الجيزة بعد أن وردت بعض الأنباء التي مفادها أنه قد قام بإهدار مليون جنيه وأن هذه الأموال هي من أموال الدعم الذي تعمل الدولة إلى توفيرها لتغطي احتياجات محدودي الدخل.

من خلال التحريات التي أقامها رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة في هذه الواقعة تبين أن رئيس مكتب التموين والمسؤول عن مكتب التموين التابع إلى محافظة الجيزة قد أقبل على الحصول على مبالغ مالية من المواطنين والعملاء التابعين إلى المكتب وذلك علي سبيل الرشوة مقابل أن يقبل أن يقوم برفع أعداد المستفيدين من أموال الدعم في البطاقات التموينية التابعة إلى المكتب وذلك يكون خلافا للحقيقة.

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ترتب علي تصرف رئيس مكتب التموين إهدار اموالا طائلة تخص وزارة التموين والتجارة والتي قد قامت بتخصيصها من أجل أموال الدعم، كما أكد التقرير الفني الذي قد صدر من قبل شركة البطاقات المتخصصة في إصدارها لمكاتب التموين أن المتهم في هذه الواقعة قد وافق على تعلية عدد المستفيدين من أموال الدعم علي البطاقات التموينية بمقدار ٣٧٤٩ بطاقه وذلك يوازي إجمالي أعداد المستفيدين بحوال ٢٧٩٧٤ مستفيدا وكان هذا بدون وجه حق.

قام رجال الإدارة العامة بتحرر محضر رسمي بالواقعة وإدراج المستندات المتاحة بخصوصها كما تم إلقاء القبض في وقت لاحق علي رئيس مكتب الجيزة ويتم حاليا العرض علي النيابة العامة من أجل استكمال باقي الإجراءات المقررة ومن المتوقع أن يتم إدراج بعض الأسماء الأخرى في القضية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل في الفترة الحالية على إصلاح الاقتصاد المصري بوجه عام كما يتم محاربة الفساد بشتى صوره من جميع القطاعات وتناشد الدولة المواطنين أن يقوموا بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم في توقيع الخسائر علي ميزانية الدولة وإهدار المال العام في شتى القطاعات.