عودة قابيل وهابيل بالزاوية الحمراء.. سمكرى يذبح شقيقه بسبب خلافات عائلية

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شاهدت منطقة الزاوية الحمراء ابشع جريمة قتل، حيث قام سمكرى، بإنهاء حياة أخيه من الأب، واستطاع التسلل إلى منزله ثم ذبحه وسدد له عدة طعنات، هذا لوجود بعض خلافات سابقة بينه بين أخيه على الزواج من أرملة شقيقهما الثالث، حيث حرض المجني عليه والدهما على الانفصال من أم المتهم بالقضية وحرمانه باقى أخواته من الميراث.

تمكن سمكرى سيارات، من انهاء حياة أخيه من الأب بالزاوية الحمراء، بعد قيام المتهم بالتسلل إلى منزله للتحدث معه بخصوص بعض الخلافات السابقة بينه وبين شقيقه على أولوية الزواج من أرملة أخوهم الثالث، وتحريض المجني عليه والدهما على الانفصال من أم المتهم وبناءا عليه حرمانه و باقى أخواته من الميراث والمعاش فوضع الجاني خطة للانتقام من المجنى عليه، حيث قام بقتل أخيه ذبحا، ومكث بجانب الجثة حتى الفجر ولاذ بالفرار بعد ذلك هاربا دون أن يراه أحد.

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استقبل رجال مباحث قسم شرطة منطقة الزاوية الحمراء، بلاغا من خلال شرطة النجدة، أنه تم العثور على جثمان شخص موجود فى شقة بعقار بالزاوية الحمراء، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم العثور على جثمان “جمعة ع م”، يبلغ من العمر 44 عام، يعمل سمكرى سيارات، ملقاه على ظهرها فى ارضية غرفة النوم يلبس ملابسه الداخلية، وبها جرح ذبحي بمنطقة الرقبة وجرح آخر طعني بمنطقة البطن.

قامت المباحث بسؤال شاهدى الحادث وهما كل من شقيق المجني عليه واسمه “هشام ع م”وعمره 42 عام، يعمل سمكرى سيارات، و”عمرو أ ع”وعمره 33 عام، يعمل سائق، “ابن شقيق المجنى عليه”، حيث اعترف الأول أنه عندما قام بطرق باب شقة المجنى عليه لم يفتح الباب فقام بفتح باب الشقة بالتعاون مع الثاني فاكتشف مقتله وأيد الثاني الأقوال المذكورة، ولم يقوما باتهام أو الاشتباه في أحد.

بمعاينة الشقة اتضح سلامة كل منافذها، واستطاع فريق عمل البحث من معرفة أن الشخص وراء ارتكاب الحادث هو “محمود ع م” عمره 25 عام، يعمل سمكرى سيارات، وهو مشهور باسم “روسيا”، وهو أخ المجني عليه من الأب، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالمناطق التي يتردد عليها المتهم المذكور، أدت إحداها عن ضبط وإحضار المتهم، وبمواجهة المتهم بالأقوال المذكورة، اعترف المتهم بارتكاب الحادث.