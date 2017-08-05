بائع بوظة يتسبب في تسمم 37 من أهالي الشرقية

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قام مدير الرعاية الأساسية والطب الوقائي في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية الدكتور محيي عزت و رافقه فيها مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة في مديرية الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور عصام فرحات، بزيارة تفقدية في مستشفى منيا القمح حيث استقبلت المستشفى حالات مواطنين مصابين بالتسمم الغذائي بسبب تناولهم مشروب بوظة، كان يقوم ببيعه أحد الباعة الجائلين وبالتحديد في سوق قرية الربعماية.

حيث تلقى مدير أمن محافظة الشرقية اللواء رضا طبلية إخطار بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلغ من المواطنين القاطنين في قرية الربعماية التي تتبع مركز منيا القمح، يفيد الإبلاغ عن إصابة 37 من أهالي المنطقة ومن بينهم العديد من الأطفال التسمم الغذائي حيث اشتروا بوظة من بائع متجول في سوق القرية، ليعقب بعد ذلك عوارض صحية عديدة تمثلت في ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع مصاحبته بالقيء والإسهال، وتم نقل الحالات المصابة إلى مستشفى منيا القمح.

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وصرح مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة أن المصابين بلغ عددهم حوالي سبعة وثلاثين شخصا حيث تم توزيع جميع الحالات على الوحدات الصحية بقرية الربعماية وتم نقل مصابين آخرين إلى مستشفى منيا القمح ليتم هناك اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازم للتعامل مع هذه الحالات تحت إشراف طبي من وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية الدكتور حسام أبو ساطي.

وتمكنت قوات مباحث منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية من القبض على بائع البوظة المتسبب في تسمم العديد من أهالي قرية الربعماية حيث باع البوظة الفاسدة لهم.حيث قامت قوات مباحث منيا القمح بعدما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية إخطار عن بلاغ أهالي قرية الربعماية يفيد تسمم عشرات من أهالي القرية بسبب شرائهم بوظة من بائع متجول في سوق القرية ليصبح بعد ذلك علامات التسمم الغذائي التي نقل على أثرها المصابين إلى الوحدات الصحية ومستشفى منيا القمح لتلقي العلاج المناسب.

ينتقل بعدها ضباط مباحث مركز منيا القمح إلى سوق الربعماية مكان الواقعة ليتم إجراء كافة التحريات الأمنية اللازمة عن بائع البوظة التي تبين أنه “عبد الحليم .م .م. ع” البالغ من العمر حوالي سبعة وأربعين سنة ويقيم في التلين التابعة لدائرة مركز منيا القمح بائع متجول يقوم بتصنيعها في المنزل ويقوم ببيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر ليتم عرضه بعد ذلك على النيابة العامة.