عامل يقتل شقيقه ليمنعه من اللعب في الشارع

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تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء هشام العراقي إخطار من قبل مستشفى 6 أكتوبر عن وصول جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وبعد معاينة الجثة تبين آثار لإصابات في الظهر بسحجات، وتبين أيضا وجود آثار حروق السجائر، وآثار تعذيب بالقدمين وعلى ظهر الكفين، وجروح طويلة في القدمين والظهر، وجرح في العضو الذكري، كما تبين أيضا جروح في الصدر وكدمة في عينه اليسرى، وأصدر مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء إبراهيم الديب أمر بتشكيل فريق ليتم الكشف عن كافة ملابسات جريمة القتل.

وقام فريق البحث الجنائي الذي ترأسه مفتش مباحث قطاع أكتوبر العقيد عمرو البرعي بسؤال والدة الطفل القتيل تبين من أقولها أن الفاعل هو شقيقه الأكبر “عمر.ع” البالغ من العمر خمسة عشر عام هو من قام بالتعدي على الطفل حيث أنه طلب منه عدم اللعب واللهو في الشارع.

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ولكن فريق البحث الجنائي لم يكتفي فقط بأقوال الأم وقام ببحث كافة المعلومات والبيانات اللازمة في التحقيق وتبين عدم صحة والدة الطفل القتيل حيث أن التحريات أظهرت أن الأم تحاول إخفاء الحقيقة والتستر على الفاعل وتبين وجود شبهة جنائية تحوم حول نجلها الأكبر “محمد.ر” البالغ من العمر سبعة عشر عام، وهو عامل كاوتش حيث أنه هو من قام بالتعدي على الطفل من مدة منذ حوالي عشرة أيام وضربه بعنف حيث أنه شقيقه من الأم، وبعد ضربه قام بحجزه ليمنعه من اللعب واللهو في الشارع من أصدقائه، وكان يحرق جسده بالسجائر وينهال عليه بالضرب مما أدي إلى وفاة الطفل، وحاولت الأم ابعاد الشبهة الجنائية عن نجلها واتهام نجلها الآخر “عمر.ع”.

وقامت قوة أمنية يرأسها مشرف مباحث أكتوبر ثالث المقدم مروان مشرف، بالتعاون من الرائدين أحمد راغب معاون مباحث أكتوبر ثالث، والرائد أحمد السويركي معاون مباحث أكتوبر ثالث، بعد القيام بالعديد من التحريات هو المشبهة به جنائيا وجمع جميع البيانات الممكنة تم إلقاء القبض على المتهم وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بتعذيب الطفل من أجل منعه من اللهو في الشارع، حيث أنه رفض فقام بمعاقبته واحتجازه، ليتم إحالته بعد اعترافه على النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادثة.