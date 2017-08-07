ضبط مخزن يقوم بتصنيع الحشيش بهدف الاتجار به في رأس سدر

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ضبطت مباحث جنوب سيناء بالتعاون مع فرع الأمن العام مخزن خاص فى دائرة قسم شرطة منطقة رأس سدر يحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة ذات أنواع مختلفة، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وقنابل يدوية في مخزن يقع في منطقة وادي سدر.

وأشارت التحريات التي قامت بها وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر في جنوب سيناء إلى قيام “زايد. س. س” البالغ من العمر تسعة وثلاثين عام، ويقيم في محافظة شمال سيناء من تصنيع مواد مخدرة وهي الحشيش في مخزن يقع في منطقة وادي سدر بدائرة القسم.

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بالتعاون فيما بين أجهزة البحث الجنائي في جنوب سيناء و اشتراك كل من قطاع الأمن المركزي وقطاع الأمن العام تم استهداف المخزن الذي يقوم فيه تصنيع الحشيش بهدف الإتجار به، حيث ضبط فيه حوالي ستين قرش حشيش يزنوا حوالي عشرة كيلو جرام، وخمس كليو جرام من بذور الأفيون المخدر، وعدد اثنين لفافة كبيرة من نبات الأفيون المخدر وزنهم حوالي ثلاثة كيلو جرام، وجوال يشمل على معجون من مخدر الحشيش وزنه يقدر بحوالي سبعة كيلو جرام، بالإضافة إلى ضبط خمس كيلوجرامات من بذور الأفيون المخدرة، وعدد ثلاثة وعشرين علبة طلقات آلية عددهم يقدر بحوالي خمسمائة وخمسة وسبعين طلقة، وعدد اثنين قنبلة يدوية أف أم، وثمان خزن، بالإضافة إلى ضبط الأدوات التي تستخدم في صناعة المواد المخدرة، وسيارة ربع نقل تم ضبطها في مزرعة مزروعة بالكامل بأشجار الزيتون.

وتمكن القوات الأمنية من ضبط “خليل. ع. ع” البالغ من العمر ثلاثة وستين سنة، ويعمل خفير المزرعة، ويقيم في دائرة مركز شرطة قوص في محافظة قنا، ومن خلال استجوابه تبين أن المتهم الهارب كان يقوم بتصنيع المخدرات الحشيش في المخزن بهدف الاتجار به.

وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية في شأن الواقعة، ليتم ضبط المتهم الهارب وتوجيه تهمة تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وقنابل يدوية ليتم بعد ذلك عرضه على النيابة العامة ليتم التحقيق في كافة الملابسات، وجار تكثيف جهود الفرق الأمنية لضبط المتهم الهارب صاحب مخزن المخدرات.