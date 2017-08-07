نقابة المهندسين تطالب بمعرفة مكان مهندسي مطار القاهرة المحبوسين

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قام طارق النبراوي نقيب المهندسين بإرسال خطاب إلى المستشار نبيل صادق النائب العام بخصوص المهندسين الذين تم حبسهم على ذمة حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى رقم 3 في مطار القاهرة الدولي الذي حدث في فجر يوم الجمعة قبل الماضية الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو السابق.

وأوضح طارق النبراوي في خطابه المرسل إلى النائب العام قائلا: “تلقت نقابة المهندسين في قمة القلق خبر حبس سبعة من أعضائها على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية سنة 2017 برقم 12120 بجنح منطقة النزهة، على خلفية حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي فجر يوم الجمعة قبل الماضية الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو السابق”.

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وأضاف طارق النبراوي في خطابه: “وحاولت نقابة المهندسين بصفتها الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بالجنسية المصرية طبقا لنص المادة الأولى من قانون إنشاء الهيئة، التواصل مع كافة جهات التحقيق للوقوف على سير التحقيقات التي تتم مع المهندسين والتعرف على أسباب حبسهم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل الذريع”.

وأشار طارق النبراوي: “أنه تزايد قلق نقابة المهندسين وأعضائها ومجلسها بسبب ما تردد على ألسنة العديد من أهالي المهندسين المعتقلين ومن زملائهم بالعمل من عدم توصلهم إلى مكان حسبهم ولم يستدل على أي أخبار، وتم إخفاء جميع المعلومات مما زاده القلق أكثر في ظل هذه الأجواء وكثافة الإشاعات عن تعرض المهندسين المعتقلين لكافة صور الإكراه”.

كما أكمل: “وقد تعذر حتى حضور محام معهم في التحقيقات التي تجرى لهم أو يتم إطلاع المحامي على أي معلومات حتى الآن، على الرغم من مخالفة كل هذا لأحكام القانون التي أعطت الحق لكل من يتم إلقاء القبض عليه الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأوجب حضور محام مع المتهم في أثناء استجوابه ويتم السماح للمحامي بالاطلاع على كافة تفاصيل الواقعة وسير التحقيقات وعدم الفصل بينه وبين المتهم أثناء فترة التحقيق”.

كما أكد النبراوي في خطابه بقوله: ” إنني من واقع مسؤوليتي أجد أنني لا سبيل لدى سوى مخاطبتهم بصفكم ممثل الهيئات النيابية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها وصاحب الإشراف على الرئاسة القضائية والإدارية وشئون النيابة العامة مع أعضائها بصفة خاصة”.

طلب طارق النبراوي الإفادة عن مكان حبس المهندسين مع السماح لهم بزيارتهم ليتم الاطمئنان عليهم وهم: ياسر رجب سيد، واسامة أبوبكر علي، وأحمد مصطفى طنطاوي، وأحمد سيد أحمد، ومصيلحي حسين محمد، وإبراهيم محمد إبراهيم، وبسام فتح الله الحسيني.