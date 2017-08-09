النيابة الإدارية توجه تهمة التهرب الضريبي لميناء دمياط

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تجري النيابة الإدارية في محافظة دمياط التحقيق في قضية لسنة 2017 التي رقمها 535، وهي قضية تهريب ميناء محافظة دمياط من تسديد مديونية كان لمصلحة الجمارك المصرية التي سجلت قيمتها ما يقارب من ثلاثمائة مليون جنيه مصري، وتعد هذه المديونية هي عبارة عن مخالفات جمركية واستحقاقات مالية كانت مستحقة الدفع من قبل هيئة ميناء دمياط ليتم دفعها على خزانة الدولة العامة.

بسبب قيام هيئة ميناء دمياط بممارسة أنشطة متعلقة بالنشاط التجاري في عام 2004 إلى حتى عام 2017 الجاري، والشاملة لأعمال التفريغ والشحن وأعمال التخزين بالإضافة إلى التكريك وتتم هذه الأنشطة دون أي سجل تجاري وبطاقة ضريبية صادرة من الدولة.

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والجدير بالذكر أن القرار الجمهوري لسنة 1985 الصادر برقم 317 والذي يتضمن المادة الخاصة بإنشاء ميناء محافظة دمياط وبالتحديد في المادة 2 في الفقرة ج، أن ميناء دمياط تقوم بعمليات التفريغ والشحن والنقل الداخلي والقيام حيث تقوم الميناء بتنظيم هذه العمليات بذاتها أو بواسطة الاستعانة بشركات عاملة في هذه المجالات ومتخصصة في هذا المجال مع الالتزام بكافة القواعد والشروط التي تحددها هيئة ميناء دمياط، ولكن هذا القرار تم تعديله عن طريق قرار جمهورية تم إصداره في عام 2004 برقم 333 حيث نص على تكوين شركات تقوم بخدمة كافة أنشطة الشحن والتخزين والتفريغ الخاصة بميناء محافظة دمياط.

وعلى الرغم من سماح القرار الجمهوري الخاص بإنشاء محافظة دمياط الذي تم إصداره في عام 2004 والصادر برقم 333 للموانئ بتكوين شركات تقوم بخدمة أنشطتها الخاصة بأعمال الشحن والتكريك والنقل والتخزين، وإذا لم تتمكن ميناء من تكوين شركة تقوم بأعمال التكريك فإنها تقوم بمساعدة ميناء أخرى بتمويل شراء الكراكات.

إلا أن ميناء محافظة دمياط وهيئتها العاملة لم تقوم بإنشاء شركة لتخدم أغراضه وممارسة أنشطتها وتخفيف الأعباء عن الميناء مما أدي إلي تمويل كافة أعمال ميناء محافظة دمياط على حساب خزانة الدولة العامة حيث أن هيئة الميناء لم تقوم بتنفيذ أي القرار الجمهوري الذي يتيح لها إقامة شركة، وتهربت من دفع الضرائب حيث أن هيئة ميناء محافظة دمياط تمارس نشاط تجاري يأتي بأرباح تجارية ويتوجب دفع ضرائب عامة عليه.

وتم اخطار النيابة الإدارية ضد هيئة ميناء محافظة دمياط حيث تم توجيه تهمة إخفاء القرار الجمهوري الصادر سنة 2004 والحاصل على رقم 333 عن مصلحة الجمارك المصرية منذ صدوره حيث يعد هذه نوع من أنواع التهرب الضريبي.