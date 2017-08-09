“محافظ الأقصر” يأمر بالتحقيق في واقعة نسيان فوطة طبية بحلق طفل

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تقدم أحد المواطنين في محافظة الأقصر يدعى رجب عبد الرحمن بتقديم شكوى إلى المحافظ محمد بدر بشأن خطأ طبي وقع من أحد الأطباء العاملين في القافلة الطبية التي تمت في الفترة ما بين التاسع والعشرين من شهري يوليو السابق واستمرت حتى الرابع من أغسطس الجاري حيث أجريت قافلة طبية لمدة أسبوع.

تم تقديم خدمات القافلة الطبية في مستشفى القرنة المركزي الواقعة بالتحديد في غرب محافظة الأقصر، حيث تقدم هو وطفلة أثناء عمل القافلة الطبية وتم إجراء عملية إزالة اللوز للطفل إلا أن الطفل عاني من ارتفاع درجة حرارة جسده بعدها لمدة عشرة أيام متواصلة وعرضه والده على طبيب حيث تبين من فحص الطفل المريض من نسيان الطبيب الذي أجرى له عملية إزالة اللوز من نسيان قطع شاش داخل حلق الطفل وعلى أثرها تم إزالتها لتحسين الحالة الصحية للطفل بعدها.

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توجه والد الطفل إلى محافظ الأقصر ليطلب منه التحقيق في الواقعة، وبالفعل أمر محمد بدر من وكيل وزارة الصحة في محافظة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن يتولى التحقيق في شكوى المواطن بشأن الخطأ الطبي الذي حدث مع طفلة ونسيان أحد أطباء القافلة الطبية بالمحافظة من نسيان فوطة طبية داخل حلق الطفل أثناء إجراء عملية اللوز بمستشفى القرنة المركزي.

أمر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد بتشكيل لجنة طبية متخصصة تضم عدد كبير من الأطباء ذوي الخبرة في مجالات طب الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى مشاركة أطباء متخصصين في الجراحة ليتم عرض الطفل الذي تعرض للخطأ الطبي عليهم ليتم إجراء الكشف الطبي عليه وذلك في يوم الخميس القادم الموافق عشرة من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم إجراء الكشف عليه في مستشفى الأقصر العام ليتم تحديد الخطأ الطبي ليتم على ضوء تقرير اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب الذي تسبب في هذا الخطأ الجسيم.

والجدير بالذكر أن القافلة الطبية التي تم عقدها في الفترة فيما بين التاسع والعشرين من شهر يوليو السابق إلى الرابع من أغسطس الجاري أجرت العديد من جراحات عملية اللوز بلغ عددها إلى مائتين وخمسة وستين عملية جراحية بتواجد طبيبين فقط وطبيب تخدير واحد.