القبض على مفتش تموين المنيا لاتهامه بجريمة رشوة

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تم القبض على مفتش تموين في المنيا بتهمة حصوله على رشوة عبارة عن كرتونة سجائر، وشاشة كمبيوتر، ومبالغ مالية، حيث تم إخطار مدير أمن محافظة المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف من قبل مدير البحث الجنائي في مديرية أمن محافظة المنيا العميد منتصر عويضة، يفيد بأنه تم تبليغ قسم مباحث التموين بقيام أحد المفتشين على التموين بإجبار إحدى بقالي التموين على شراء شاشة كمبيوتر بمواصفات معينة على أن تكون 17 بوصة وتكون ماركة نيو سونيك حتى لا يتم تحرير محاضر ضدها، وطلب من آخرين شراء أشياء أخرى وسجائر.

وتم إجراء كافة التحريات الخاصة بـ البلاغ الوارد إلى مديرية أمن محافظة المنيا ليتم التأكد من صحة ما به حيث تبين من التحريات التي تمت بطريقة سرية حيث قام بها قسم مباحث التموين في محافظة المنيا وتبين من صحة جميع المعلومات الواردة في البلاغ، تم الانتقال إلى مركز التموين الذي يعمل فيه الموظف المتهم بجريمة الرشوة وعثر على الشاشة بنفس المواصفات التي ورد في البلاغ 17 بوصة وماركة نيو سونيك وتم التحفظ عليها.

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كما تبين أيضا عن طريق التحريات حصول مفتش التموين المتهم بجريمة الرشوة أنه حصل من بعض البقالين التموينيين في محافظة قنا على هدايا كان يطلبها منهم سواء كانت هدايا عينية أو مالية يطلبها بدون أي وجه حق له في الحصول عليها، وكان يهدد من يريد أن يحصل منهم على الرشوة أما الحصول على طلبه أو تحرير محضر تموين ضدهم في حالة عدم استجابتها لمطالبه وذلك بالتعاون مع موظف أخرى يعمل في نفس مكتب التموين المذكور.

وتم التحقيق مع موظف التموين ومواجهته بأقوال الشاكية في حقه حيث أنكرها تماما، وصرح أثناء التحقيقات أن الشاشة التي تم ضبطها هي من ماله الخاصة ولم يحصل عليها عن طريق الرشوة بل قام بشرائها، وتم تحرير موقع بالواقعة ليتم عرضه مباشرة على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر أن المتهم بجريمة الرشوة سبق أن تم اتهامه في دائرة عمله في محافظة المنيا بالاستيلاء على كرتونة سجائر بمبلغ 3200 جنيه من أحد بقالي التموين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وفي عام 2016 أصدر محافظ المنيا قرار باستبعاد موظف التموين المذكور خارج مديرية التموين في المحافظة، وتم إعادته مرة أخرى إلى العمل بمديرية التموين في عام 2017.