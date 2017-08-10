العثور علي كميات من البانجو أثناء البحث عن قتلة أمينى شرطة المنوفية

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قامت قوات مباحث مركز قويسنا التابع إلى محافظة المنوفية في إطار حملتها التي أقامتها مؤخرًا للبحث عن قتلت أميني شرطة بالتحفظ علي كمية كبيرة من نبات البانجو تم العثور عليها في أحد المراكب النيلية، حيث تم ضبط قارب صيد يتبع إلى أحد الأفراد المتهمين فى قتل قتل أمينى شرطة المنوفية.

ورد أنه تم العثور علي المواد المخدرة أثناء عملية تمشيط المنطقة المحيطة بالحادث بحثا عن العناصر المتهمة بالحادث وقد تقرر علي الفور تحرير محضر أحداث الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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جاء أن مديرية أمن المنوفية، قد قامت برئاسة السيد اللواء أحمد عتمان، مدير الامن قد تلقي إخطارا رسميًا من مدير المباحث الجنائية ، السيد العميد سيد سلطان، مفاده أنه قد تم تحرير المحضر الذي يحمل رقم 20181 ويتتبع جنح مركز قويسنا عن سنة 2017، والذي كان بشأن وقوع عملية جديدة راح ضحيتها اثنان من عناصر الأمن حيث استشهاد أمينى شرطة يتبعان إلى قوة المركز وأنه قد قام كلاً من ” جوده م .ج. ” و ” أحمد ا .م” بقتلهما.

جدير بالذكر في إطار الحملة الموسعة التي قد وقعت من أجل ضبط الجناة أرشد الأهالى الموجودين بالمنطقة القوات الأمنية أثناء عملية تمشيط المكان والتي كانت في المجرى المائى “فرع مدينة دمياط” عن المواد المخدرة.

ورد أن الأهالي أثناء تواجد أفراد الأمن بمنطقة الحادث بالإضافة إلى المناطق المجاورة لتمشيطها أرشدهم علي قارب صيد خاص بالمتهمين وبعد قيام الأفراد تفتيشه تم ضبط كمية من البانجو بداخله حيث عثر وقت التفتيش علي عدد من الأجولة التي كانت مخبأة داخل المركب وبفتحها وجد أن هناك جوال فيه ” 55 ” لفافة ورقية، بالإضافة إلى العثور علي جوال أخر به ” 110 ” لفافة ورقية، ومعهم جوال به لفافة كبيرة الحجم و بالتفتيش ورد أن بداخلها نبات المخدر البانجو وكان إجمالي وزنها حوالي ” 10 ” كيلو جرامات.

قام أفراد الأمن فور العثور علي هذه المواد المخدرة بالتحفظ عليها والإبلاغ عن المضبوطات، بالإضافة إلى تحرر محضر رسمي وتم إخطار النيابة العامة علي الفور لمباشرة التحقيقات.