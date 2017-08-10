تعرف على رد فعل فاطمة بعد ضبط زوجها فى حضن أخرى على سريرها بعد 17 يوم زواج

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لم أتخيل أبدا أن أرى زوجي الذي أحبه بين ذراعى امرأة أخرى بعد مرور 17 يوما فقط من زواجنا، من خلال هذه الكلمات رفعت “فاطمة. م” الى يبلغ عمرها الـ 27 سنة فى دعويين قضائيتين بمحكمة الأسرة فى مصر الجديدة ، بإثبات واقعة زنا زوجها وطلب الطلاق للضرر.

حكت الزوجة أحداث الواقعة بعدما كتابة بلاغا ووجدت زوجها الذي تحبه متلبسا بواقعة الزنا مع امرأة متزوجة داخل منزلها وعلى فراش الزوجية، فقصت فاطمة ما يدور فى خلجات نفسها وتحدث عن تفاصيل زواجهما قائلة: “تزوجنا عن حب وطوال فترة الخطوبة التي دامت 8 شهور”.

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عن الصفات التى كانت ان زوجها يملكها فقالت: “كان زوجى يدعي المثالية ويرتدى ثوب الملاك الطاهر ولم أكن أتخيل أن كل تصرفاته كانت لغرض خداع وأنه فى الحقيقة خاين”.

أضافت فاطمة عن المفاجأة التى كانت تنتظرها عندما رجعت إلى بيت الزوجية: “عندما دخلت منزله بعد زيارة والدتي المريضة ورجعت للمنزل مبكرا عن الميعاد المقرر ووجدته مع غيرى بمنتهى البساطة بعد 17 يوما من الزواج”.

عن رد فعل الزوجة عندما رأت زوجها بهذا الوضع المخل حكت: “صعقت وكاد أن يخشى على ولكن تمالكت أعصابي حتى أستطيع رد الصفعة له وأبلغت الشرطة سريعا لتأتي وتضبطه والسيدة التى معه”.

أكملت فاطمة تروى تفاصيل ما دار بينها وبين زوجها: “بعد اصطحابه لقسم الشرطة، حاول إقناعي بالتنازل، وبدأ يتوسل إلى وإلى أهلي”.

لكن الزوجة تندهش للمرة الثانية من السبب الذي تزوجها من أجله واعترافه بأنه مريض بحب مثل هذه العلاقات فقالت: “أنه يعاني مرض حب العلاقات، ويحاول أن يمتنع عنها لذلك تزوجنى وأننى أستطيع مع الوقت تغييره”.

على الرغم من ذلك وأصرت الزوجة على استكمال ما بدأته وتعطى القانون الفرصة فى الثأر لها مضيفة: “ولكنى رفضت كلامه وأخذت بيانات السيدة التى كانت معه واتصلت بزوجها وأكملت ما أقدمت عليه للنهاية وأقنعته بعدم التنازل هو الآخر حتى يأخذ عقابهما”.

الزوجة تختم كلامها عن أسباب إقامتها دعوى الطلاق وما أتبع ذلك الإجراء من تفاصيل قائلة: “أقمت دعوى الطلاق للضرر وأخذت كل ما فى شقتى وأقمت دعوى تبديد ضده لسجنه والانتقام منه بخلاف دعوى النفقة خلال فترة غيابه عنى”.