محامي “إبراهيم عقل” المختفي في إيطاليا يحمل وزارة الخارجية مسؤولية الحادث

Advertisements

اختفى المواطن المصري المقيم في إيطاليا عبده إبراهيم عقل الذي كان يعمل في مدينة ميلانو بإيطاليا منذ 11 يوم، حيث سافر من مصر إلى مدينة ميلانو ليمكث فيها ستة وعشرين عام ونشبت خلافات بينه وبين رب العمل صاحب الجنسية الإيطالية، واختفى في ظروف غامضة، و تدخلت وزارة الخارجية المصرية منذ وقت قليل للبحث عنه.

ذكرت زوجة المصري المختفي في إيطاليا و تدعى أماني عبد الهادي أن زوجها اختفى منذ احدى عشر يوم من مدينة ميلانو بعد مشاكل نشبت بينه وبين رب عمله حيث كان يرغب في العودة إلى مصر وتسوية كافة مستحقاته المالية ونشب الخلاف على هذه المستحقات حيث طلب منه صاحب العمل الإيطالي الجنسية التنازل على معظم مستحقاته المالية قبل رجوعه إلى مصر، وذكرت أن آخر اتصال كان بينها وبين زوجة كان في يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي.

Advertisements

وقبل اختفاء عبده إبراهيم عقل طلب من أحد زملائه في العمل أنه في حال تغيبه يبلغ السلطات المصرية والشرطة الإيطالية ويخبرهم عن تهديدات صاحب العمل وابنه له، بعد تغيبه بالفعل ذهب ابن عم عبده إبراهيم عقل وصاحبه في العمل إلى السفارة المصرية بميلانو وتم تقديم شكوى إلا أن القنصل المصري بإيطاليا رفض مقابلتهم وبحث المشكلة معهم.

وتم تقديم بلاغ لقسم ميشانتي التابع لمركز شرطة مدينة ميلانو من المواطن المصري المدعو “أحمد رفعت” يفيد البلاغ باختفاء عبده إبراهيم عقل، وجاء في البلاغ التالي: “أنه في يوم الخامس من شهر أغسطس لعام 2017 في تمام الساعة الواحدة وسبعة عشرة دقيقة ظهراً في مدينة ميلانو وفي مركز الشرطة التابعة لها مثل أمامنا الضابط روزالبا إمبوليت، وبمساعدة ميكيلي لوكيتي أبلغ الشخص الحاضر أمامنا وتحت مسؤوليته القانونية ببلاغ يفيد باختفاء المدعو عبده إبراهيم عقل”.

حمل محامي الزوجة علي طه وزارة الخارجية المصرية كافة المسؤولية تجاه حادث المواطن المصري عبده إبراهيم عقل وتغيبه وأضاف: “على وزارة الخارجية أن تعطي رسالة إلى جميع دول العالم بأن المواطن المصري له حكومة ترعى مصالحه وتحميه، وتظهر أن كرامة المواطن المصري خارج جمهورية مصر العربية ككرامة رئيسها، وعلى الحكومة أن تدافع عن حقوق رعاياها في الخارج وهذه هي مسؤولية وزارة الخارجية المصرية”.