انفجار عبوة ناسفة فى سيارة شرطة بالعريش‎

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ورد أنه قد وقع انفجار جديد في مدرعة بمدينة العريش في الساعات الأولي من صباح اليوم وقد نتج عن هذا الإنفجار استشهاد أمين شرطة بالإضافة إلى مجند آخر، وقد وقع هذا الإنفجار فى سيارة “لورى شرطة” عن طريق عبوة ناسفة كان قد سبق وأن تم زرعها أثناء سير السيارة على الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش.

جاء بحسب بعض التصريحات التي خرجت من بعض المصادر أن العناصر المسلحة قد أقبلوا على زرع العبوة الناسفة التي انفجرت فى سيارة الشرطة على جانب الطريق الدولى الساحلى الموجود في العريش، وأن العبوة التي استهدفت عناصر الشرطة وسياراتهم قد انفجرت أثناء عبور السيارة اللوري التي تتبع قوات الشرطة.

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وقد أشارت التصريحات التي قد أدلي بها بعض المصادر إلى المواقع الإخبارية أن التفجير الذي حدث صباح اليوم قد أسفر عن استشهاد أمين الشرطة يدعى محمد حلمى عطا، بالإضافة إلى استشهاد مجند آخر يدعى أحمد محمد محمد، كما ورد أنه قد أصيب ايضًا في الانفجار المدوي عدد 6 مجندين آخرين قد تواجدوا داخل السيارة أثناء عملية الانفجار.

وقد انتقلت عربات الإسعاف والقوات المدنية وقد تم نُقِلَ جثمانا الشهيدين بالإضافة إلى المصابين من الجنود إلى مستشفى العريش بالمحافظة، كما تعمل قوات الأمن منذ وقوع هذا الحادث علي تمشيط محيط الحادث من أجل أن يتم ملاحقة الجناة والعثور عليهم وضبطهم وإخضاعها للتحقيق الفورى.

جدير بالذكر أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه والذي يقع في مدينة العريش حيث استهدفت العناصر الإرهابية أفراد الشرطة والجيش في العريش بشكل خاص ومحافظة سيناء بوجه عام، ولكن قوات الأمن يبذلون قصارى جهدهم في العثور علي العناصر الإرهابية والقبض عليهم وإبادة أي أثر لهم وقد لحقوا بهم بخسائر فادحة في الفترة الماضية من خلال عدد من الحملات علي بؤر تواجدهم بعدد من المناطق.