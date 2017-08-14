إلقاء القبض على امرأتين فى محاولة سرقة محل مجوهرات بالإكراه بروض الفرج

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استطاع رجال الشرطة من المكلفين بتأمين كنيسة فى منطقة روض الفرج، و بمعاونة أهالى المنطقة فى إلقاء القبض على امرأتين خلال محاولتهما القيام بسرقة صاحب محل مجوهرات بالإكراه، حيث أبدت المرأتين أقبلهما على شراء مجوهرات، وقاما بإلقاء مادة عليه إلا أنه استطاع ضبط إحداهما كما استطاعت القوات والأهالى من ملاحقة الثانية والقيام بضبطها ، وتم إحالتهما للنيابة حتى تتولى إجراءات التحقيق معهما.

سوف نستعرض تفاصيل الحادث، حيث بدأت خلال تفقد الخدمات المعينة لتأمين كنيسة “مارى جرجس” بمنطقة روض الفرج، وفي محيط الكنيسة الواقعة بشارع جزيرة بدران، حيث تم سماع صوت استغاثة خارج من محل مجوهرات “مارينا”، قريب من مكان خدمتهما.

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بدون تردد وعلى وجه السرعة استطاعوا بمساعدة الأهالي من إلقاء القبض على “رباب ع خ” عمرها 50 سنة، لا تعمل “ربة منزل”، وابنة شقيقتها واسمها “سارة ر أ”، عمرها 33 سنة، وهي لا تعمل ايضا “ربة منزل”، ومعهما زجاجتين بداخلها سائل له رائحة نفاذة “مادة شفافة مجهولة الهوية “، ومعهما شريط لاصق، ومعهما أيضا قطعة من الكرتون مكتوب عليها كلمة “مغلق”، وكذا مرسوم عليها صلبان صغيرة، وتحملان حقيبة هاندباج، وحقيبة أخرى حزام وسط، ومعهما قفاز طبى، وعدد 2 كاب.

أثناء الفحص وبسؤال المدعى “مجدي م م” وعمره 54 سنة، صاحب محل مجوهرات، صرح بأنه خلال تواجده داخل المحل وهو ملكه جاءت المتهمتان وادعت كل منهما رغبتها فى شراء مجوهرات، وخلال هذه الأحداث، فوجئ بقدوم المراة الثانية بإلقاء مادة من زجاجة كانت تحملها لها رائحة نفاذة، وقعت على كتفيه واستطاع ضبط المرأة الأولى، بينما هربت المتهمة الثانية خارج المحل فاستغاث صاحب المحل بالاهالى، واستطاعوا بمساعدة أفراد الشرطة من ضبط المتهمتين.

بمطابقة كلام المتهمتين بما قاله المجنى عليه قامت كل منهما بالاعتراف بارتكاب الحادث، وأضافت كل من المتهمين أن إقبالهم لمثل هذه الواقعة بسبب تعرض السيدتان إلى ضائقة مالية وقاما بالتخطيط لسرقة المجوهرات من داخل محل المجني عليه، لهذا السبب قامت بتجهيز المادة السائلة التى كانت بحيازتهما من محل كيماويات موجود فى منطقة القصر العينى بغرض رميها على المجنى عليه حتى يغيب عن الوعى.