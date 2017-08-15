حادث تدمع له قلوب الإسكندرية غراب يقتل رضيع عمره سبعة أيام

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ذات يوم استيقظ أهل محافظة الإسكندرية صباحا على واقعة تدمع لها الاعين والقلوب حيث اعتادت الأم الشابة التي لا تزال عروس فلم يمر على زواجها غير سنة واحدة فقط، أن تربى الطيور من خلال شرفة البيت فهي تهوى تربية الطيور كثيراً، حيث كانت الغربان بطبيعة الحال تلتقط أي شيء في الأرض حيث اعتادت الغربان أن تستغل الفرصة حتى تنقض على الطيور الضعيفة، وكانت الأم الشابة دائماً تطرد الغربان بالطرق العادية التقليدية.

كانت الأم الشابة حديثة الولادة، والتي لم يتمم عمر صغيرها سبعة أيام تركته وهو نائم في غرفته وذهبت حتى تمارس أنشطتها المنزلية المعتادة، وحتى تقوم ببعض الأعمال اليومية، وتركت شرفة بيتها مفتوحة وكما تعودت الأم الشابة ان تتربص وتطرد الغربان بعيدا عن طيورها.

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لكن هذه المرة تربصت الغربان لها و دخلت الغربان للغرفة التي ينام فيها الطفل وأخذت تنهش فى لحم الطفل وهو حياً، ووسط الشعور المبرح بالألم أخذ يصرخ الطفل صراخاً عاليا شديدا فجاءت الأم الشابة على وجه السرعة لكن لم تستطع إنقاذ الرضيع فوجد الأم صغيرها يلتقط أنفاسه الأخيرة.

ذهبت الأم الشابة على وجه السرعة، والتي تسكن فى حي العجمي محافظة الاسكندرية إلى المستشفى الأميري ولكن قبل أن تصل الأم إلى المستشفى وجدت الأم صغيرها البرئ، قد فارق الحياة ولقى ربه، وبعد اجراء الكشف الطبي على الرضيع، وجد أن سبب وفاة الطفل وجود جرح قطعي فى منطقة الرقبة، كما وجدوا خلال اجراء الكشف الطبى نهش متفرق فى المنطقة نفسها من الجسم.

بعد ذلك قام قسم الشرطة الذى تتبع له المنطقة أنه تم كتابة محضر تفاصيل الحادث وملابساته، حيث أمرت النيابة باستكمال الإجراءات المعتادة فى مثل هذه الحالات، من الأمر تشريح جثة الرضيع لمعرفة سبب الوفاة، واستخراج تصريح الدفن.

إن هذا الحادث المؤسف من الحوادث إلى تدمع له القلوب قبل الأعين، فقد عاشت الأم الشابة التي رحل عنها صغيرها بسبب الغراب القاتل، قبل أن تسعد بالعيش معه، فقد فارق الطفل الحياة قبل حتى أن يشعر بها فلم يبقى فى الدنيا سوى سبعة أيام.