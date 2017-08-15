ضبط أكبر تشكيل عصابى لسرقة المواطنين يقوده أمناء شرطة

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قامت نيابة القاهرة الجديدة من خلال التحقيقات التى قد أجرتها برئاسة المستشار محمد سلامة وتحت إشراف المحامي العام أحمد حنفى بالكشف عن أكبر تشكيل عصابى موجود حاليا ومتخصص في عمليات السرقة بالإكراه والمفاجأة أن هذا التشكيل يقوده 5 أمناء شرطة حيث يقومون بابتزاز المواطنين ماديًا بالإضافة إلى سرقتهم بالإكراه وذلك في محيط منطقة القطامية.

ورد أن المتهمين في هذه الواقعة بلغ عددهم حوالي 10 أفراد من بينهم 5 أمناء شرطة بالإضافة إلى 5 مدنيين أخرين، وقد تمكن رجال الشرطة من القبض على 5 منهم حتى الآن وقد جاء أنه تم اكتشاف هذا الأمر عندما اقتحموا شقة سكنية ملكًا لسيدة متزوجة وقد سبق وأن كان حرضهم طليقها علي هذا حيث وفر لهم العنوان بالإضافة إلى بياناتها لكي يتمكنوا من ابتزازها وسرقة بعض الأوراق الهامة والتي كانت محل خلافات بينهما، وتم الإتفاق مع مع 5 أمناء شرطة على أن يقوم طليقها بتوفير مبالغ مالية لهم من أجل سرقة هذه الأوراق من شقة طليقته.

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وقد نفذ أمناء الشرطة هذا الاتفاق بشكل رسمي حيث توجهوا إلى منزل السيدة وقاموا بانتحال شخصية ضباط شرطة وقوات أمن وعللوا حضورهم بأن طليقة المحرض الأول بالقضية وزوجها الحالي مطلوب القبض عليهم حيث لديهم أمر ضبط وإحضار من محكمة الجيزة ثم قاموا بعد ذلك بالاستيلاء على الهاتف المحمول ومبلغ 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى الأوراق وفروا بعد ذلك هاربين .

بعد وقوع الحادث توجهت المجنى عليها برفقة زوجها إلى أقرب مركز شرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة وأفصحت عن تفاصيل الحادث وأعلنت أن ضابط شرطة وبعض العساكر قد استولوا منهم على هواتف المحمول ومبلغ مالي قدر بحوالي 5 آلاف جنيه، وعلى الفور تم تشكيل فريق من عدد من عناصر الشرطة من أجل البحث عن الجناة والتوصل إلى معرفة شخص منهم قام بالإفصاح عن الباقين وتم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات.

وتبين من خلال التحقيقات والتحريات أن المتهمين 5 منهم يعملون أمناء شرطة وكان أحدهم يعمل فى هذه الفترة ضمن صفوف الأمن العام وشاركهم بالتشكيل 5 آخرين حيث اتفقوا جميعا علي تكوين تشكيلًا عصابيًا من أجل سرقة المواطنين بالإكراه وأنهم يقوموا بانتحال شخصية ضباط شرطة والاستيلاء علي الأموال السائلة وهواتف المحمول الخاصة بالضحايا وتم التعرف عليهم من قبل الضحايا وجاري استكمال التحقيقات معهم.