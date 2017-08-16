مصرع عميد شرطة ومجند صباح اليوم على محور الكورنيش

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ورد أنه قد فقدت وزارة الداخلية صباح اليوم بعض أبنائها علي محور الكورنيش حيث شهد المحور والذي يوجد في منطقة ماسبيرو حادث مأساوي صباح اليوم الأربعاء فقدت من خلاله الداخلية اثنان من أبنائها.

خرجت بعض التصريحات المؤكدة علي مصرع عميد شرطة بالإضافة إلى مجند في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء في حادث سير مروع، حيث لاقي الإثنان مصرعهما نتيجة اصطدام سيارة ركاب كانوا يستقلونها أثناء عبورهم في تلك المنطقة بعمود إنارة في الشارع العام وقد وقع الحادث أمام مبنى البنك الأهلي.

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وقد جاء أن السيد اللواء “خالد عبد العال”، مساعد وزير الداخلية والذي يعمل ضمن صفوف قوات الأمن في محافظة القاهرة، قد تلقى في الصباح الباكر إخطارا رسميًا من قبل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور في تلك المنطقة بمحور الكورنيش، حيث ورد أن مفاد هذا الإخطار هو وقوع حادث مأساوي أمام البنك الأهلي اصطدام سيارة بعمود إنارة موجود بالمكان وقد كانت السيارة تقل عميد الشرطة والمجند أثناء اصطدامها بعمود الإنارة وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة كلاً من عميد شرطة والمجند.

وعلى الفور قام رجال المرور الموجودين بالمكان بالإسراع والانتقال إلى مكان الحادث، للوقوف علي أسباب الحادث ومجرياته حيث تبين من خلال عمليات الفحص التي جرت بالواقعة أن هذا الحادث الأليم قد وقع نتيجة اصطدام السيارة أثناء عملية السير بأحد أعمدة الإنارة، وخلال الفحص الفني قام رجال المرور بإجراء بعض التعديلات المرورية بالمكان حيث تقرر أن يتم سحب الكثافات المرورية من الطريق وعدم شغله حتي ينتهي من عملية الفحص.

كما ورد أنه قد تحرر محضر بالواقعة بشكل عاجل وتم إحالة هذا المحضر إلى النيابة العامة من أجل أن يتم مباشرة التحقيقات فيه، ومن جهة أخرى قد قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين إلى المستشفى للكشف عليهم وإخراج تصريحات الدفن المتعلقتين بهما.