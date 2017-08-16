تفاصيل سقوط طفل أسفل عجلات مترو الأنفاق مساء اليوم

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ورد أنه قد تمكنت الخدمات الأمنية التابعة إلى مترو الأنفاق في منطقة السيدة زينب مساء اليوم من إنقاذ طفل قد سقط أسفل عجلات المترو وقد تمكن قوات الخدمات الأمنية من إنقاذ الطفل من الموت المحقق.

من جهة أخرى قد تلقي قسم شرطة سادس مترو الأنفاق خلال اليوم الأربعاء ببلاغ رسمي من الخدمة الأمنية التابعة إلى محطة السيدة زينب لكي يتم تعطل قطار المترو القادم إلى المحطة عقب وصوله لها، ومع التحري وجد أنه أثناء محاولة سيدة تدعى “س.ب” وتبلغ من العمر 26 عامًا، كما أنه لا تعمل، أثناء محاولتها النزول من العربة المخصصة للسيدات والتي تتبع قطار المترو سقط منها نجلها والذي يبلغ من العمر 4 سنوات تحت عجلات المترو.

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جاء أن الطفل كان برفقة والدته عندما انزلق منها وسقط ما بين القطار ورصيف المحطة وقد أتي هذا نتيجة تدافع الركاب مع بعضهم البعض مما اضطر أحد شهود العيان للحادث من الإسراع وجذب زر الطوارئ الموجود بالمكان مما ترتب عليه توقف القطار.

وبناءًا علي هذا تمكنت الخدمات الأمنية الموجودة في المحطة وقت الحادث من الإسراع إلى مكان سقوط الطفل بالإضافة إلى مساعدة بعض جمهور الركاب الذين قد شاهدوا الحادث من إعادة الطفل من جديد لرصيف المحطة وبالفحص ثبت أن الطفل تم إنقاذه دون حدوث أي إصابات.

جدير بالذكر أنه قد طلب المختصون بإدارة المترو من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالإسراع في تنزيل جميع أفراد الركاب الذين كانوا يستقلون هذا القطار وقت وقوع الحادث لينتقلوا جميعا إلى القطار الذى يليه كما تقرر أن يتم سحب القطار الذي واجه هذا العطل داخل محطة المترو بوجه عاجل من المكان.

كما تم العرض على السيد اللواء قاسم حسين، والذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة التابعة إلى شرطة النقل والمواصلات، أمر مباشر من أجل أن يتم تحرير المذكرة اللازمة بهذه الواقعة والتي قد وردت داخل محطة السيدة زينب الخاصة بمترو الأنفاق بهذه المنطقة، ليكون هذا الحادث ليس الأول من نوعه والذي يحدث داخل إدارة المترو ويخص الأطفال.