إخلاء سبيل ضابط مفرقعات متهم بحيازة “حشيش” بغرض التعاطي

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قامت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالإعلان مساء اليوم عن قرارها في القضية الخاصة بأحد الضباط، وقد قررت هيئة المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق المقدمة إليها أن يتم إخلاء سبيل الضابط الذي قد وجهت له تهمة حيازة مخدرات، حيث اتهم الضابط بحيازة مخدر الحشيش وذلك أثناء قيامه بالدخول إلى وزارة الداخلية.

جاء في طيات حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة أن يتم إخلاء سبيل هذا الضابط المتهم بحيازة المخدرات بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري.

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جدير بالذكر أن نيابة القاهرة الجديدة قد سبق لها وأن استمعت إلى تصريحات ضابط المفرقعات وذلك برئاسة المستشار محمد سلامة، حيث ورد أنه أثناء استجواب ضابط المفرقعات الذي يدعى “أ.ع” والذي قد تم توجيه التهمة له بشكل رسمي في تلك القضية والتي جاءت فى حيازة مخدر الحشيش وقد كان وراء حيازته من أجل التعاطي وليس المتاجرة وتم القبض عليه متلبسًا أثناء دخوله إلى مبنى وزارة الداخلية في الفترة الماضية وذلك من أجل ان يقوم بإنهاء بعض الأوراق المتعلقة به.