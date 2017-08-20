عاجل.. إطلاق الأعيرة النارية على ضابط شرطة من قبل مجهولون

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قام منذ قليل عدد من العناصر المجهولين، بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على ضابط شرطة، حيث تم استهدافه أثناء توجهه إلى مقر عمله صباح اليوم وعلى الفور قام المارة بنقل الضابط إلى أقرب مستشفى، بعد أن أصابته أحد الأعيرة النارية في ذراعه بينما من جهة أخرى ورد أنه قد أصيب ايضًا فى تلك الحادثة سائق سيارة الشرطة الذي كان يقله وقت وقوع الحادث.

ومن جانبه قام اللواء إيهاب خيرت والذي يشغل منصب مدير أمن محافظة دمياط، بزيارة عاجلة إلى المستشفى حيث أكد على أن زيارته جاءت من أجل الإطمئنان على ضابط الشرطة والسائق ايضًا فور أن تم إبلاغه بالحادث كما أكد علي أن الضابط مازال حتى الآن داخل غرفة العمليات حيث قرر الأطباء إجراء جراحة فورية لها لكي يتم استخراج الرصاصة من ذراعه بشكل عاجل.

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من جهة أخرى أنه قد أكد السيد مدير أمن محافظة دمياط، فى تصريحاته علي أنه لن يسمح بوجود أي تهاون مع الإرهابيين في المحافظة وأنه سوف يتم القبض علي العناصر التي حاولت صباح اليوم باغتيال الضابط الذين ترصدوا له أثناء توجهه لعمله من أجل أداء واجبه الوطني، كما أضاف سيادته أنه قد أصدر عدد من التعليمات الصارمة بعد هذا الحادث إلى إدارة البحث الجنائي حيث كلف بالعمل والإسراع وضرورة تكثيف جهودهم المبذولة من أجل أن يتم البحث بشكل عاجل عن الجناة وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت وقت منهم من أجل الاقتصاص لحق هذا الضابط والسائق التابعين إلى أفراد الشرطة.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها حيث سبق العديد من حالات التعدي والقتل التي وجهها عدد من العناصر المجهولة والعناصر الإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش علي مدار الفترة الماضية والتي حاولوا فيا قتلهم والفرار بفعلتهم، كما قام عناصر الشرطة بالسعي خلف جميع الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة بشكل عاجل.