القبض على ضابط شرطة و3 متهمين لاتجارهم فى المواد المخدرة بالغردقة

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استطاعت مباحث قسم ثان، مدينة الغردقة من ضبط وإحضار ضابط شرطة واشترك معه سائق وصاحب مقهى ومجند لاتجارهم فى المواد المخدرة ووجد بحوزتهم كمية من أقراص مخدر تعرف بـ “التامول”، تم كتابة محضر بالحادث رقم 7866 لعام 2017، جنح ثان مدينة الغردقة وتم إبلاغ النيابة لتولى التحقيقات .

وصلت معلومات إلى معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة، “الرائد محمد عزت” قد تمكنت التحريات السرية من تأكيدها تفيد هذه المعلومات بقيام “خالد . م .أ”، يبلغ من العمر 35 عام يعمل سائق، وقد سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات، والاخر يدعى “علاء . و . ع”، يبلغ من العمر 22 عام وهو مجند بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة، ومحل إقامته شارع السلام / ثان الغردقة، لقيامهم بالاتجار نشر المواد المخدرة .

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بإبلاغ كلا من مدير أمن البحر الأحمر، اللواء “حسام كمال”، و مدير مباحث المديرية، “اللواء عصام العزب”، و الذين إصدار أمر بتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهما، من خلال إقامة مجموعة من الأكمنة، حيث استطاع ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض عليهما وضبطهما عند وجودهما فى السيارة رقم “ط ر ل 9381” أجرة البحر الأحمر “تاكسي”بحوزتهما عدد 800 قرص من عقار التامول المخدر ومعهما مبلغ نقدى وصل إلى 800 جنيه وايضا هاتفين محمول، فى شارع الشهر العقاري القديم بمدينة الغردقة .

بعد مواجهتهما بما وجد معهما عنه الضبط، قام كلا منهما بالاعتراف بحيازتهما للأقراص المخدرة بغرض الاتجار أما الهاتف المحمول بغرض تيسير الاتصال مع العملاء وبالنسبة للمبلغ النقدي من متحصلات عمليات البيع .

باستمرار التحقيق عن مصدر هذه الأقراص المخدرة اعترفا بالحصول عليها من أحد الأشخاص اسمه”سيد. م”، عمره 36 سنة يملك مقهى واقعة فى شارع السلام ومحل إقامته بمدينة الغردقة، تم إلقاء القبض عليه وقت تواجده بالمقهى ومعه عدد 100 قرص من عقار التامول المخدر وبحوزته هاتف محمول .

مع تصاعد التحقيق مع المتهم الثالث أعترف بأنه يحصل عليها من “ى. ع . ع “، وهو ضابط شرطة بأحد إدارات الشرطة بمدينة الغردقة، حيث وجد اتصالات تليفونية بينهما على هاتفه المحمول، تؤكد وجود صلة قوية بينهما وتم التحفظ على التليفون المحمول وإلقاء القبض على كل المتهمين .